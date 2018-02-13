Demirtaş, yarınki ana davasında duruşma salonunda olacak

HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 142 yılla tutuklu yargılandığı ana davasında ilk kez duruşma salonunda olacak.

4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, davası için tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinden Ankara'ya getirildi. Demirtaş, ana davası için mahkeme salonunda ilk kez hazır bulunacak.

Diyarbakır'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek ana davası için Edirne'den Ankara'ya getirildiği belirtildi. Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak duruşmaya, 100'ün üzerinde avukatın katılması bekleniyor. Tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına getirilmeyen Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmaya katılmayınca mahkeme heyeti, yarın görülecek duruşmaya getirilmesi yönünde karar vermişti. Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davada, duruşma salonunda ilk kez hazır bulunacak.

Demirtaş, 'terör örgütü kurma ve yönetme', 'örgüt propagandası' ile 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. (DHA)

Selahattin Demirtaş, tahliye edilmedi

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 14:44

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