TTB Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş, açığa alındı

TTB Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş'ın, Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimi olarak sürdürdüğü görevi 2 ay süre ile askıya alındı.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle 7 gün göz altında kaldıktan sonra serbest bırakılan 11 TTB Merkez Konsey Üyesi arasında yer alan Dr. Yaşar Ulutaş'ın, Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimi olarak sürdürdüğü görevi 2 ay süre ile askıya alındı. Askıya almanın gerekçesi “görevi başında kalmasında sakınca görüldüğü” şeklinde kayıtlara geçti.

'İNSAN YAŞAMINI ÖNCELEYEN TUTUMUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Ulutaş’ın görevine geri dönmesi talebi ile Adana Tabip Odası, KESK, DİSK, TMMOB ve Adana Barosu basın toplantısı gerçekleştirdi. Adana Tabip Odası’nda gerçekleşen basın toplantısına katılan Dr. Yaşar Ulutaş, Sağlık Bakanlığı’na başvurmak ve yürütmeyi durdurma davası açmak gibi iki yöntemin önlerinde bulunduğunu ifade etti. Gözaltı sürecinde ve sonrasında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Ulutaş, “”her zaman her yerde insan yaşamını önceleyen tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Başkanı Ali İhsan Ökten Ulutaş’ın görevi ile hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hekimliğin evrensel ilke ve değerlerini içeren insanı, insan sağlığını ve yaşamı önceleyen bir açıklama nedeniyle görevinden ve hastalarından koparıldığını belirterek bu hukuksuz uygulamaya son verilmesini istedi.

'TTB’YE SAHİP ÇIKIYORUZ'

TTB Merkez Konsey üyelerine yönelik suç üretme çabalarını reddettiklerini ifade eden Ökten, “Biz hekimlik değerlerini geçmişte olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz” dedi. Dünya Tabipler Birliği’nin kurucusu olan ve 57-58 döneminde başkanlığını yürütmüş olan TTB’nin 1857’de İstanbul’da düzenlediği 11’inci hekimlik kurultayında “Tüm annelerin çocuklarının kokusunu doya doya koklayarak huzur içinde nice anneler günü yaşamalarını diliyoruz” dediğini hatırlatan Ökten, her ülkede tabip odalarının başında kendi ülkelerinin adının konulduğunu TTB’nin başındaki “Türk” ibaresinin de tüm toplumu kapsayan, kamusal yarar taşıyan hizmetler nedeniyle verildiğini belirterek “TTB’yi itibarsızlaştırmak üzere yapılan söylemler vicdanlı, uygar insanlar nezdinde üzüntü ve şaşkınlık ile izlenmektedir” dedi. TTB’ye sahip çıktıklarını dile getiren Ökten, Ulutaş’ın görevine dönmesini istedi. (Adana/EVRENSEL)

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