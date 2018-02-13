Barış imzacısı Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli barış imzacısı Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi. Aynı zamanda barış bildirisi imzacısı olan ve bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Oruç’un ölüm haberi Barış Akademisyenleri Twitter hesabından duyuruldu.

Tweette şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Üniversitesi’nden barış imzacısı hocamız, arkadaşımız Nuray Ergüneş’in aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net