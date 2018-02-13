16 yaşındaki 'Filistin'in cesur kızı'nın duruşması görüldü

İsrail askerlerine tokat attığı videosuyla tanınan ve ‘Filistin’in cesur kızı’ denilen 16 yaşındaki Ahed Tamimi’nin ilk duruşması görüldü.

Uluslararası Af Örgütü, 19 Aralık’tan bu yana tutuklu olan ve 10 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davasının ilk duruşması bugün görülen 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi için imza kampanyası başlattı.

Ahed Tamimi’nin ilk duruşması, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer askeri mahkemesinin çocuklarla ilgili bölümünde bugün görülmdü. Tamimi, 15 Aralık’ta askerlere tokat ve tekme atarken gösteren videosunun Facebook üzerinde yaygınlaşması sonrasında, ağır ceza gerektiren saldırı suçu ile birlikte 12 suçlama ile karşı karşıya.

Duruşma basına kapalı gerçekleşti ve 11 Mart'a ertelendi.

Af Örgütü’nun sitesinde yayınlanan açıklamada ise “Ahed Tamimi’nin devam eden tutukluluğu, işgalci güçlerin şiddetli baskılarına karşı durma cesareti gösteren Filistinli çocukları korkutmak için yapılan umutsuz bir girişimdir” denildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, “19 Aralık’ta gözaltına alınan Ahed Tamimi’yi serbet bırakmayı reddeden İsrail, uluslararası hukuk gereğince sahip olduğu çocukları koruma yükümlülüğünü açıkça ihlal ediyor” dedi.

AHED’İN HİÇBİR EYLEMİ TUTUKLULUĞUNA GEREKÇE OLAMAZ

“Silahsız bir genç insanın, koruyucu donanıma sahip ve silahlı iki askere saldırdığı anı yakalayan video görüntüleri, Ahed’in gerçek bir tehdit oluşturmadığını ve cezalandırılmasının açıkça orantısız olduğunu gösteriyor. Ahed’in yaptığı hiç birşey onun hala tutuklu olmasının ve gözaltına alındığı ilk iki hafta boyunca uzun süreli ve saldırgan birçok sorgulamaya tabi tutulmasının haklı gerekçesi olamaz” diyen Magdalena Mughrabi sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yine görüyoruz ki, İsrail yetkilileri, Filistinli bir çocuğun protesto eylemlerine göre tam anlamıyla orantısız önlemlerle tepki vermiştir. İsrail’in de taraf devlet olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince bir çocuğun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezaevine konulması yalnızca son çare olarak ve uygun olan en kısa süreliğine başvurulan bir önlem olmalıdır.”

Ahed Tamimi onyedinci yaşgününü gözaltında geçirdi. Eğer mahkeme tarafından suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Ahed Tamimi’nin duruşmasının aylarca sürmesi bekleniyor.

HER YIL YÜZLERCE FİLİSTİNLİ ÇOCUK YARGILANIYOR

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü (DCI) Filistin Şubesi’nin verilerine göre işgal altındaki Batı Şeria’dan her yıl yaklaşık 500 ila 700 Filistinli çocuk, İsrail ordusunun emirleri üzerine İsrail askeri mahkemelerinin çocuklarla ilgili bölümünde yargılanıyor.

İsrail ordusu her yıl yüzlerce Filistinli çocuğu, çoğunlukla gece baskınlarıyla tutukladıktan ve göz bağlama, tehditler, avukatları veya ailelerinin bulunmadığı sert sorgulamalar, hücre cezası ve bazı durumlarda bedensel şiddet de dahil olmak üzere sistematik olarak kötü muameleye maruz bıraktıktan sonra askeri mahkemelerin çocuklarla ilgili bölümünde yargılıyor. İnsan hakları çalışmaları yürüten yerel ögütlerin bildirdiğine göre şu an 350 civarında Filistinli çocuk İsrail cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

NE OLMUŞTU?

Evinin önündeki İsrailli askerlere tepki göstererek vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Ahed, 19 Aralık’ta evi basılarak gözaltına alınmıştı.

ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle 200 Filistinlinin İsrail güçlerine taş attığı eylemlere sahne olan Batı Şeria’nın Nabi Salih köyünde, 16 yaşındaki Ahed, evlerinin girişine gelen iki İsrail askerini, üzerlerine yürüyüp tokatlarken görüntülendi.

Sabaha karşı evi basan, Ahed’i alıp götüren asker ve polisler aile üyelerini darbetti, cep telefonları, bilgisayarlar ve kameralara el koydu.

Bu arada Nabi Salih köyündeki çatışmalarda İsrail askerlerinin plastik mermiyle yüzünden vurduğu Ahed Tamimi’nin 14 yaşındaki kuzeni Muhammed’in beyninden yaralanıp yapay komaya alındığı öğrenildi. (DIŞ HABERLER)

Filistin'in 'cesur kızı' Ahed Tamimi’ye 12 ayrı suçlama

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 16:23

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