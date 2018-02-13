Edirne'de mülteci botu alabora oldu: Kayıplar aranıyor

Edirne'de Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin botu alabora oldu. Kayıpların olduğu olayda, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmek isteyen mülteci botu alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi kaybolurken, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilerin botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, “Çocuğumu kurtarın” diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri'nde Zodyak botla yapılan aramalarda mültecilere ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan mültecileri arama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda 10 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. (Edirne/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 15:36

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