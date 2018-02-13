Kılıçdaroğlu: Çocuklarını askerden kaçırıp millilik diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

21. yüzyılda gazetecilerin eline kelepçe vurmak insanlık ayıbıdır. Sen misin yazı yazan kalem oynatan deyip gazetecilerin eline kelepçe vurup mahkemeye çıkarırsanız... Kimse endişe etmesin bu gazetecilerin yanındayız. Bugün Enis Berberoğlu yargılanıyor. Nasıl bir sonuç çıkacak bekliyoruz. Elde hiçbir somut belge döküman yok. Bir merkezden alınan talimatla Enis Berberoğlu esir konumunda.

'BELGELER GERÇEK, İSTİFA EDECEK MİSİN?'

Man Adası belgelerini açıklamıştım. Kaçtı cevap vermedi. Bunların tamamı sahte dedi sonunda. Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşini kimse kandıramaz. Biz kimsenin oyuncağı ve maşası olmayız.

Savcılığa verdik. Savcı diyor ki verilen belgelerle MASAK'ın araştırdığı belgeler aynıdır. Şimdi soruyorum, istifa edecek misin? Biz 50 sefer araştırmadan konuşur muyuz? Seni her önüne gelen aldatır, ilkokul mezunu çocuk bile aldatır. "Bu bir ticari ilişki" demişti. Hangi şirketi sattılar. Şerefin varsa bu soruya cevap verirsin. Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa 1 dakika o koltukta oturmazsın. Avukatın, yandaşların sahte diyordu. Verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Benim adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni her önüne gelen aldatır. Obama altadır, PKK aldatır, El Nusra seni altadır, YPG seni altadır ama bu kardeşinizi kimse aldatamaz. Şeref ve namus sahibiysen cevap verirsin. Niye kaçak güreşiyorsun? Neden cevap vermiyorsun?

'BU FİRAVUNUN MUSA'SI BENİM'

Memleketin ekonomisi perişan vaziyette. Gel çık karşıma diyorum, çıkmıyor. Korkuyor. Neden çıkmıyor biliyor musunuz? Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bu firavunun da Musa'sı benim. Biz namusumuzla siyaset yapıyoruz. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz, cebimizi doldurmak için siyaset yapmıyoruz. Senin gibi vergiden kaçmıyoruz. Hanedan oturmuş devletin başına, sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu da susacak. Sen kim oluyorsun? Senin ne gücün, ne feriştahın yeter bana.

İşsizlikten insanlar kendini yakıyor. Kendisini yakan vatandaşla bunların ilgisi yok. Esnaf ziyareti yaptım, hemen gitmiş o da yapmış. Beni takip et Erdoğan. Ben seni kandırmam. Rahmetli Ecevit’in önüne yazar kasa atıldı diye kıyamet kopmuştu. Ya insanlar sefaletten kendisini yakıyor. Bu Ankara’daki beylerin ar damarı var mı?

'TEFECİLERE HİZMET EDEN İKTİDAR, BU İKTİDAR'

1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından borçlarını ödeyemedikleri için kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin.

Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak. Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz.

'SURİYE'DEKİ TÜRKMENLERE BİZ SAHİP ÇIKIYPRUZ'

Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, Dışişleri Bakanı da duysun. Ocak ayı içinde 2 değerli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur. Bunları dile getiren kim, biziz. Bunlara sahip çıkan kim, biziz, Suriye'deki Türkmenlere sahip çıkan kim, biziz. Çünkü biz halkın partisiyiz, milletin çıkarlarını koruruz.

Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonomi güçlüyse yakanızı tefecilere kaptırmadıysanız güçlüsünüzdür. Herkes çalışacak, herkes üretecek. Herkes Türkiye'nin üretiminden ve gücünden bahsetmeli.

'SİZ VATANİ GÖREVİ PARTİ GÖREVİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORSUNUZ'

Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik, ilk günden itibaren. Afrin'de zor şartlarda mücadele ediliyor. Bu mücadele Erdoğan'ın mücadelesi değildir. Ordu hepimizin ordusudur. Bunu adı vatani görevdir, parti görevi değil. Şimdi siz vatani görevi parti görevine dönüştürmek istiyorsunuz. Buna izin vermem, kusura bakma.

Son 15 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı, ordu ve milli eğitimde. Darbeyi kim yaptı, FETÖ'nün ordu içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı. Şeref ve namus yoksunu bir insan şeref ve namustan söz edemez.

'IŞİD'LE İŞ BİRLİĞİ YAPTIN MI?'

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 kuvvet komutanı istifa etti. Terörle mücadele edecek orduya müdahale etmeyin dediler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran adamdan kahraman mı olur? Dünyanın en korkak adamıdır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamıdır. Bir insan kendi toprağından kaçar mı? Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD ile işbirliği mi yaptın yoksa korktun mu?

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.

Gözlerinden öperek bir kez daha soruyorum sayın Erdoğan; Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçrırırken IŞİD'le işbirliği mi yaptın yoksa IŞİD'den korktuğun için mi kaçırdın? Ben de biliyorum cevabını veremez.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK YAPTINIZ'

Erdoğan'ın bana kızmasının sebebi PYD liderini Yargıtay kararına rağmen, Ankara'ya davet etti altına kırmızı halılar serdi. Devletin sırlarını paylaştı ve terör örgütü lideriyle oturdu konuştu. Bak ben seni suçluyorum, bunun hakkında da dava açsana. Sevgili Recep Bey, sen ve ekibin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptınız. Dava açsa rezil olacak. Çünkü mahkeme kararıyla yardım ve yataklık yaptığı tescillenmiş olacak. Çağıracaksın PYD liderini, ona övgüler dizeceksin bundan daha büyük övme mi olur? Bu soruları duyunca dut yemiş bülbüle döndün, merak etme seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Sevgili Recep Bey herkes seni aldatabilir ama bu kardeşin seni aldatmaz. Sana hep doğruları söyledim.

'RIZA SARRAF ALEYHİNE TEK BİR CÜMLE KURMADIN'

Ben bunları söyleyince Recep Bey ve ekibi komple saldırıyorlar bana. Bir bakıyorsun aynı cümleler. Bana kimler saldırıyor anlatayım. Bana saldıranların başında PKK geliyor. PKK hiçbir siyasi lidere saldırmamıştır ben hariç. Sana saldırmadı, sen gittin onunla masaya oturdun. Sen gittin onunla İmralı'da masaya oturdun. FETÖ de bana saldırdı defalarca. Hakkımdaki fezlekelerin büyük bir kısmı onun adamları tarafından düzenlenen fezlekeler. Silivri'ye gittim, Ankara'ya dönmeden fezleke geldi. Rıza Sarraf bana saldırdı. Rıza Sarraf aleyhine bir cümle kurmadı. Rıza Sarraf da avukatlarını görevlendirdi ve yüzlerce dava açıldı. El Nusra da bize saldırıyor. Sen de bize saldırıyorsun!

'ÇOCUKLARINI ASKERLİKTEN KAÇIRIP MİLLİLİK EDEBİYATI YAPIYOR'

Diyorlar ki Kemal'in takımını bırakır hep birlikte Afrin'e gideriz. Kemal'in takımı zaten Afrin'de o ordu senin ordun değil Mustafa Kemal'in ordusu. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum bedelli ödemedi. Benim oğlum fakirin çocuğu nasıl gittiyse benim oğlum da öyle gitti. Senin çocukların ne oldu? Takımının hanedanı çocukların ne oldu? Bir daha söylüyorum; Sen benim ayarım değilsin. Arkamdan laf söyleme. Söyleyeceksen adam gibi gelir karşımda söylersin. Çocuklarını askerlikten kaçıran bir adam millilik edebiyatı yapıyor. Çocuğunu askere göndermeyeceksin, kendi topraklarından kaçacaksın. Yunanistan Ege adalarını işgal etti ses çıkarmazsın. Oturacaksın sadece Kılıçdaroğlu ile uğraşacaksın. Buna senin boyun yetmez! (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 15:13

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