İş cinayetini protesto eden KOÜ öğrencilerine polis saldırdı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden işçi için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis saldırdı, 15 öğrenci darbedilerek gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Ali Çalışkan hayatını kaybetmişti. Durumu protesto etmek için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) önünde toplanan öğrencilere özel güvenlik saldırdı.

POLİS FAKÜLTE İÇİNDE ÖĞRENCİ ARIYOR!

Özel güvenliğin saldırısı ile Mühendislik Fakültesi önüne geçen öğrenciler, açıklamalarını burada yapmak istedi. Mühendislik Fakültesi önünde özel güvenlik ve çevik kuvvetin sert saldırısı ile karşılaşan öğrencilerden 15'i gözaltına alındı.

GÖZALTILARA ORTAK TEPKİ

Öğrencilerin açıklamasına yönelik polis müdahalesi ve gözaltılar, Kocaeli İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Eğitim Sen KOÜ Temsilciliği, SES Kocaeli Şubesi ve KOÜ öğrencileri tarafından Eğitim Sen Kocaeli Şubesinde gerçekleştirilen ortak açıklamayla protesto edildi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen KOÜ Temsilciliği Üyesi Ömer Furkan Özdemir, sadece 2017 yılında Kocaeli'de 71 işçinin iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Bünyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği bölümleri ve lisans üstü programları olan KOÜ’de iş cinayetinin gerçekleşmiş olmasının abes olduğunu belirten Özdemir, iş cinayetinin KOÜ'de ilk olmadığını dile getirdi. Özdemir, üniversite yönetiminin bu konuda hangi süreçleri işlettiğini ve denetimlerin neden yapılmadığını sordu.

'ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yaşanan iş cinayetini protesto etmek amacıyla toplanan KOÜ öğrencilerinin açıklaması sürerken polis ve özel güvenliğin saldırısıyla çok sayıda öğrencinin darbedilerek gözaltına alındığını ifade eden Özdemir, "Üniversite yönetimine, kolluk kuvvetlerini ve güvenlik önlemlerini demokratik hakkını kullanan üniversitelilere değil, iş cinayetlerinden sorumlu olanlara uygulamasını öneriyoruz. Üniversite yönetimi ve diğer yetkililer tarafından sessizce geçiştirilmeye çalışılan bu iş cinayetinin üzerinin örtülmesine ve geliştirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan öğlen saatlerinde üniversite gözaltına alınan 15 öğrenci, ifadelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 20:27

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