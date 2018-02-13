Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: Haddini aşanları ikaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. (13 Şubat 2018)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili, “Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" dedi.

AKP sıralarından da "Ecevit seninle gurur duyuyor" sloganları yükseldi.

“Bizim için Afrin neyse Kıbrıs’taki Ege’deki haklarımız da odur” diyen Erdoğan, “Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakından takip ediyorlar” açıklamasında bulundu.

KIBRIS ÇIKIŞI

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege’deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs’ta ve Ege’de haddini aşanları yanlış hesap yapmamamları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarının takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs’taki Ege’deki haklarımız da odur. Bu operasyon sebebiyle hâlâ ülkemizi suçlayanlar önce bölgedeki tünellere, kulelere baştan aşağı silahlandırılmış köylere bir baksınlar. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia edenler varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur.

Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliği. Biz NATO’da berabersek, NATO’nun maddeleri, hükümleri neyse Türkiye ne kadar uyuyorsa Amerika’nın da o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak, NATO eşittir, ABD değildir. Tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. Hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Sen kalkar da YPG’yi, PYD’yi bize göre terör örgütü değildir diyorsan, NATO’da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa, NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir.

‘BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ’

Ne derlerse desinler, güvenlikten sorumlu temsilcileri geldi, Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Hakka hukuka uygun şekilde yürümezse bunun adı ortak veya müttefiklik veya model ortaklık olmaz.

Senin Suriye ile ne sınırın var, alakan var. Sen imkanların olduğu için buraya rahat rahat geliyorsun. Paraysa para veriyorsun. İlk gelen bilgiler 550 milyon dolar. Bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağı da dolaylı olarak konuşuluyor. DEAŞ’la siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz. Kaç tane DEAŞ’lıyı yok ettiniz veya nereye sevk ettiniz? Biz bölgede kimin kiminle işbirliği içinde olduğunu gayet biliyoruz. Artık kimsenin DEAŞ’ı kullanmaya hakkı yoktur. Çünkü DEAŞ’la birlikte hareket ediyorlar. Suriye’deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık.

‘SİYASİ AHLAKIN VARSA ÇIKAR DERSİN Kİ BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimizin bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Anamuhalefetin genel başkanı neler söylüyor. Mensupları neler söylüyor. Zaten şu anda terör örgütünün uzantısı konumunda olan partinin temsilcileri neler konuşuyor. Ülkemize her gün füzeyle havanla saldıran YPG için terör örgütü değildir, vatanını korumak için bir araya gelen bir oluşumdur diyenlerle karşı karşıyayız. Kendisine sorulduğunda kem küm etmektedir. Evet YPG’de, PYD’de, DHKPC’de terör örgütüdür diyememektedir. Siyasi ahlakın varsa çıkar dersin ki bunlar terör örgütüdür. Sadece kendisinin değil partisinde bir çok kişinin aksi yönde beyanları var. Son kurultayda adeta ödüllendirilerek yeniden parti yönetimine seçilen birisi var. Bu kişi ‘hayatta hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksinmediğim kadar’ dedi. Şimdi ben bunu ortaya çıkarmayayım mı? ‘Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim’ diyor. Ya hep söylüyoruz bu CHP’nin cibilliyeti bu. Bunlar camilerimizi ahırlara çeviren, camilerimizi kökünden tarayıp atanlar değil mi?" dedi. (HABER MERKEZİ)

Kıbrıs, Türkiye’yi doğal gazı engellemekle suçladı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 14:55

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