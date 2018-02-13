10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kapatıldı

10 Ekim katliamı sonrasında kurulan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğİ, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı.

10 Ekim Ankara katliamı sonrası yaralılar ve katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Dernek Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, kararın hukuki olmadığını ve sürecin bu aşamaya gelmesinde başka saiklerin etkisi olduğunu belirtti.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği hakkında, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatma kararı verildi. 10 Ekim Ankara Katliamı sonrası yaralılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan Dernek, iki yıldan fazla süredir hem 10 Ekim katliamını unutturmamak, hem katliamın aydınlatılması hem de hak arayışını büyütmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Kapatılma kararına ilişkin görüştüğümüz katliamda yaşamını yitiren avukat Uygar Coşgun’un eşi Dernek Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun tüzükteki teknik eksikliklerden dolayı Ankara İl Dernekler Masası tarafından dava açıldığını söyledi. Bu süreçte iki kere revizyon yaptıklarını belirten Coşgun, Mahkemenin usulde sıkıntı bulduğunu ve ikna olmayarak kapatma kararı verdiğini kaydetti. Coşgun, kararın hukuken doğru bir karar olmadığını belirterek, sürecin bu aşamaya gelmesinde başka saiklerin etkisi olduğunu düşündüğünü söyledi. Coşgun, “Başından beri savunduk. Yargılamanın hakkaniyetli işlemediğini düşünüyoruz. Anayasaya, yasaya aykırı olmadığı sürece esasa etkili olmayan teknik eksiklikler her dernekte var. Duruşmada açıklamamızı layıkıyla yaptık. Haksız bir karar oldu. Kötü hissediyoruz” dedi. Bu kararın kendilerini daha fazla kamçılayacağını vurgulayan Coşgun, kendilerini yollarından alıkoyamayacağını belirtti. Coşgun, “Derneğimizin misyonu başka bir yerdeydi. Acılarımızı sağaltmanın, 10 Ekim katliamı sonrası bir araya gelmemizin de bir aracıydı. Örgütlü olarak yan yana yürümeye devam edeceğiz” dedi.

‘AİLELERİN ÖRGÜTLÜ OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ’

Derneğin yönetiminde yer alan 10 Ekim’de hayatını kaybeden Emek Partisi GYK üyesi Korkmaz Tedik’in babası Erdoğan Tedik derneğin kurulma sürecini ve önemini Evrensel'e anlattı. Tedik, 10 Ekim katliamı sonrası 40. günde aileler ve yaralılar olarak yan yana geldiklerini söyleyerek, TMMOB, TTB, DİSK, KESK’e de çağrı yaparak toplantı gerçekleştirdiklerini ve dernek kurma kararı aldıklarını belirtti. Aileler ve yaralılar üzerinden örgütlü güç olma ve iletişimin sağlanması açısından derneğin anlamlı olacağını düşündüklerini belirten Tedik, Ankara’daki koordinasyon ile birlikte teknik hazırlıkları tamamladıklarını, tüzüğünü hazırladıklarını söyledi. Tedik, “Aileler olarak örgütlü olmamız açısından önemliydi. Bir araya getirme, örgütlenme, birlikte mücadele etme anlamında epey yol aldık. 10 Ekim sonrası aylar geçmesine rağmen dava süreci başlamadı. Bu süreçte baskı unsuru olmaya çalıştık. Savcılıkla görüştük. Ve 9 ay sonra dava başladı” dedi.

‘YILGINLIK YOK, VAKIF KURACAĞIZ’

Derneği kurmalarının bazı çevrelere rahatsızlık verdiğini kaydeden Tedik, bahaneler bularak dernekler masasının kapatma başvurusunda bulunduğunu belirtti. Son duruşma öncesi avukatların böyle bir gelişme yaşanabileceğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Tedik, “Hiçbir şekilde mücadelemiz engellenemez. Aileler olarak dava sonuçlanana kadar, kamu görevlileri de dahil bütün suçlular ceza alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yılgınlığımız yok. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar yaşamını yitiren 103 canımızın aileleri ve 450 yaralımızla gerekirse dernek gerekirse vakıf kurarız. Zaten vakıflaşma kararını aldık, çalışmalara başladık. Herkesin güven ve desteği yanımızda. Emek, demokrasi ve barış güçleri olarak yolumuza devam edeceğiz. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 13:49

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