Afrin operasyonunda 25. gününde neler yaşandı?

TSK'nin Afrin operasyonu 25. gününde de devam ediyor. Yaşamını yitiren asker ve ÖSO mensubunun sayısı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonu 25. gününde de devam ediyor.

TİLLERSON: SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ GELİŞMELERDEN KAYGILIYIZ

Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.

Ortadoğu gezisini sürdüren Tillerson, Kuveyt’te yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin güvenlikle ilgili endişelerinin farkındayız, ancak Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler kaygı yaratıyor” dedi.

Tillerson, “Bölgede büyük askeri operasyonların sonlanmasının IŞİD’in ABD ve müttefikleri tarafından kalıcı şekilde yenilgiye uğratıldığı anlamına gelmediğini” söyledi. Tillerson toplantıda yaptığı açıklamada ayrıca Washington’ın “Suriye’de kurtarılan bölgelerde istikrar sağlanması için” 200 milyon dolarlık ek yardım kararı aldığını duyurdu.

Tillerson, 11-16 Şubat arası Ortadoğu ve Körfez ülkeleri temasları kapsamında yarın Türkiye’yi ziyaret edecek.

Ziyaretle ilgili Pazartesi günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD’nin sözlerini tutmadığını belirterek, “Ya düzelecek ya da ilişkiler tamamen bozulacak” demişti, iki yönetimin ilişkilerinin ‘kiritik’ noktada olduğunu söylemişti.

AKP, NATO’YU BİLGİLENDİRDİ

Brüksel’de açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye’nin geçen hafta NATO’ya Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Stoltenberg, “Türkiye’nin müttefiklerini bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSLİM, BRÜKSEL’DE AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Türkiye’nin kırmızı listeye dahil ettiği eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in Brüksel’de Afrin operasyonuna ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Toplantının Brüksel Kürt Enstitüsü himayesinde yapılacağı belirtildi.

Bu arada operasyona İsviçre’nin Lozan kentinden Cenevre’ye doğru 5 günlük yürüyüş başlatıldı. Yürüyüşe İsviçreli örgütlerin oluşturduğu Uluslarası Dayanışma Komitesi’nin yanı sıra çok sayıda Kürt kurumu da destek veriyor. Yürüyüş 16 Şubat’ta Cenevre’ de yapılacak büyük bir mitingle sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI, 32 ASKER VE 43 ÖSO MENSUBU YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrin operasyonunda yaşamını yitiren askerlerin ve ÖSO mensuplarının sayısı açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, 25 gündür sürdürülen harekatta 32 asker yaşamını yitirdi, 43 ÖSO mensubu ile 9 sivil yaşamını yitirdi ve 500 kişi yaralandı.

500 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 500 kişiden 406'sı da taburcu oldu. Diğer yararlılar halen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ediyor.

TSK SAYIYI 31 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

TSK dün operasyonda şimdiye kadar 31 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

TSK’nin sayıyı 31 olarak verme nedeninin, 3 Şubat’ta Kilis’teki gözetleme kulesine yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Bayram’ın dahil edilmemiş olduğu düşünülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 10:01

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