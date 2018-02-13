Boston Dynamics kapıları açabilen yeni robotunu tanıttı

Boston Dynamics'in köpek şeklindeki robotu SpotMini artık kapıları açabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Alphabet tarafından SoftBank'e satılan ABD’li teknoloji devi Boston Dynamics‘in köpek şeklindeki meşhur robotu SpotMini, geçtiğimiz aylarda yeni bir görünüşle karşımıza çıkmıştı. Hatta SpotMini’nin üst kısmında bulunan ekstra kol, yeni tasarımda ortadan kaldırılmış, robota daha modern bir görünüm verilmişti. Fakat şimdi SpotMini’ye yeni eklenen özellikle aynı kol eski yerini aldı.

SPOTMINI ARTIK KAPILARI AÇABİLİYOR

Webrazzi'nin haberine göre, son güncellemede robota Kinect tarzı 3-D izleme sistemi getiren Boston Dynamics, şimdi de SpotMini’ye kapıları açma özelliğini ekledi.

Aşağıdaki videoda da görüldüğü üzere, SpotMini arkadaşının ilgili donanıma sahip olmamasını fark ediyor ve arkadaşları için kapalı kapıları ardına kadar açabiliyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 10:52

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