Gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Kanbal serbest bırakıldı

Bir haftada 2 kez gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı İzmir Muhabiri Ahmet Kanbal, 9 Şubat'ta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kanbal, savcılığın dosyadaki yakalama kararını kaldırmaması nedeniyle tekrar polisler tarafından durduruldu. Hakkındaki yakalama kararı kaldırılmadığı için Karşıyaka Vapur İskelesi’nde bir kez daha gözaltına alınan Kanbal, Karşıyaka Çarşı Polis Merkezi'nde götürüldü.

Mersin Savcılığı’nın Karşıyaka Savcılığına yazı yazmasının ardından Kanbal, sağlık kontrolünden geçirilerek serbest bırakıldı.

Gazeteci Kanbal, konuya dair suç duyurusunda bulunacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 19:42

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