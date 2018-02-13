Motorine 17 kuruş, benzine 11 kuruş indirim geliyor

14 Şubat Çarşamba gününden itibaren motorinin litresinde 17 kuruş, benzinin litresinde 11 kuruş indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemelere bağlı olarak, motorinin litresinde 17 kuruş, benzinin litresinde 11 kuruş indirim geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “14 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş, benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir” denildi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 70.2 dolardan yüzde 10.34 düşüşle 62.94 dolara kadar geriledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 10:34

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