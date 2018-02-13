'Cesaret videoları' çocukların hayatını tehlikeye atıyor

Çocukların hayatını tehlikeye atan 'cesaret videoları' giderek yayılıyor. Brezilya'da yedi yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü kaygılara artırdı.

Brezilya'da yedi yaşında bir kız çocuğunun ölümü, internette giderek yayılan "cesaret videolarıyla" ilgili kaygıları arttırdı.

Kullanıcıların birbirlerine meydan okudukları ve kendi yaptıklarını tekrarlamaya teşvik eden bu videolar özellikle bu zorlukları göze alıp cesaretlerini test etmek isteyen çocuklar arasında yayılıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Adrielly Gonçalves, ani kalp yetmezliğiyle Sao Paulo'da kaldırıldığı hastanede öldü.

Bir yakını, Facebook paylaşımında Adrielly'nin YouTube'ta izlediği bir videodan etkilenip bir deodorantı içine çekerek öldüğünü duyurdu.

Akrabası "Masum bir çocuktu, deodorantı ağzına dayadı. Çocukların internette nelere baktıklarını takip etmeleri için ebeveynleri uyarmalıyız" yazdı.

Çok sayıda YouTube kullanıcısı, deodorantı nefeslerine çekerken kaydedilen görüntüleri paylaşmış ve bu görüntüler binlerce kişiye ulaşmıştı.

Bu deodorant videoları internette dolaşan binlerce 'cesaret videosu'ndan yalnızca biri.

Bazı videolarda kullanıcılar bayılana kadar nefeslerini tutmaya teşvik ediliyor, bazılarında da burun deliklerinden soktukları prezervatifi ağızlarından çıkarmaya çalışıyorlar.

Bazı videolarda da çok miktarda pudra tarçın yemeye çalışanlar veya alkollü içecek tüketenler olabiliyor.

Tüm bu videolar sağlığı tehlikeye atabilecek özellikte ama internette giderek yayılıyor.

Brezilya'da bu tip oyunların tehlikelerine ilişkin gençleri ve ebeveynleri bilinçlendirmek için çalışan DimiCuida adlı sivil toplum kuruluşu nefesle ilgili cesaret oyunlarından Portekizce'de bir haftada 24 bin, İngilizce'de 800 bin video basıldığını söylüyor.

BBC Brezilya Servisine konuşan psikolog Fabiana Vasconselos, "Prezervatif ve tarçın videolarını da sayarsak boğulmaya neden olabilecek videoların sayısı her geçen gün artıyor" diyor.

Cesaret oyunlarına katılımı artırmak için Instagram ve Snapchat ile oyun forumlarında çağrılar yapılıyor. Ama en büyük kaynak hala YouTube.

Bir yıl önce Sao Vicente'de 14 yaşında bir erkek çocuğu, boynuna çarşaf dolanmış halde ölü bulunmuştu.

Polis, çocuğun bu cesaret videolarından birinden etkilenmiş olabileceğini söyledi.

YouTube şirketi, BBC Brezilya'nın güvenlikle ilgili bir sorusuna yaptığı yazılı açıklamada 'politikaları uyarınca, ciddi zarar veren ve ölüm riski olan yasadışı tehlikeli faaliyetlerin içeriklerinin kısıtlandığını, her kullacının 7/24 şikayet hattının kullanılabileceğini' duyurdu.

YouTube kaç videonun kaldırıldığı sorusunu yanıtsız bıraktı. (DIŞ HABERLER)

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