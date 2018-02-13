SGK açığını hastalara ödetiyor

Sağlık gelirleri giderlerinden fazla olduğu halde yurttaşlara ödetilen fark ya da benzer ücretler SGK’nin açıklarını kapatmak için kullanılıyor.

SGK, sağlık gelirleri giderlerinden fazla olduğu halde, yurttaş her geçen gün daha fazla sağlık harcamasına zorlanıyor.

Cumhuriyet’ten Olcay Büyüktaş’ın haberine göre, sağlık alanında yurttaşlardan elde edilen gelirin, sağlık giderlerini karşılamasına ve hatta 16 milyar lira civarında bir fazla vermesine karşın, yurttaşların ödemeye zorlandığı 14 farklı kalemdeki fark ya da benzer ücretlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) diğer açıklarını kapatmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın ilgili raporuna göre; önceki yıl 16 milyar lira gibi bir fazla verilmesine karşın yurttaşın neden 14 ayrı kalemde fark ödemeye zorlandığı sorgulandı.

BU NEYİN BEDELİ?

İzmir Tabib Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabib Odası üyesi Dr. Güray Kılıç’ın Sayıştaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Güvenlik Bakanlığı TBMM Plan Bütçe sunumlarından elde edilen bilgilerle hazırladıkları rapora göre; Genel Sağlık Sigortası fonuna ilişkin gelir ve giderlere bakıldığında 2016’da toplam 82.602.632.187 lira tutarında gelir elde edilirken; toplam 66.128.995.542 lira tutarında gider olduğu görüldü. Sağlık gelirleri 16.5 milyar lira civarında bir fazla verdi. “Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim gelirleri sağlık hizmetlerini karşılamaya yeterliyken, neden sağlık hizmetlerinden pay alınıyor ve özel sektöre ilave ücret adı altında ayrıca ödeme yapılıyor” diye soruldu.

KANUN ‘AKTARILMAZ’ DİYOR AMA...

Kanunda “Genel sağlık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz ve sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz” hükümleri yer almasına rağmen, genel sağlık sigortası fonunda kalması gereken 16.473.636.644 lira tutardaki miktar Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullanıldı. Gelir- gider tablosunda görüldüğü gibi açığın en önemli nedeni emeklilik prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılaması. SGK mali durum bütçe gelirlerini; prim gelirleri (Emeklilik, GSS), devlet katkısı ve diğer gelirler oluştururken, giderleri ise; emekli aylıkları, sağlık giderleri, ek ödeme ve faturalı ödemeler oluşturdu. GSS prim gelirlerinin sağlık giderlerini karşılarken, emekli prim gelirleri ise emekli aylıklarını karşılamadı ve gelir-gider açığı oluştu. SGK’nin toplam gelirlerinin yüzde 40’ı emekli primi, yüzde 25’i de GSS prim gelirlerinden oluşurken, toplam giderlerin yüzde 67’sini emekli aylıkları, yüzde 24’ünü de sağlık giderleri oluşturdu.

ALACAKLAR TOPLANAMIYOR

SGK mali durum bütçe, gelir -gider ve açık tablosunda GSS prim gelirlerinin sağlık giderlerini karşıladığı, ancak emekli prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılamadığı görülüyor. Yani primlerin toplanması için yeterince gayret gösterilmezken, kolay yol tercih edilerek yurttaş daha fazla sağlık harcamasına zorlanıyor. Zira, SGK’nin bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını sigorta primleri oluşturuyor. Oysa Sayıştay raporunda, kurumun, 30.11.2016 tarihi itibariyla icra takibinde olan toplam 45.160.497.222 TL alacağının söz konusu olduğu görülüyor. İcra takibindeki alacakların 40.024.937.976 TL’si sigorta primi alacaklarından kaynaklanıyor.

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