ABD’den İsrail’in ilhak açıklamasına yalanlama

ABD, İsrail’in Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin muhtemel ilhâkını ABD ile görüştüğü açıklamasını yalanladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerinin muhtemel ilhâkını ABD ile görüştüğü açıklandı. Beyaz Saray ise bu açıklamayı yalanladı.

İsrail'in açıklaması, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nin sözcüsü tarafından yapıldı.

Netanyahu'nun milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda "Egemenliğin uygulanması konusunda, Amerikalılarla bunu bir süredir görüştüğümü söyleyebilirim" dediği aktarıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu ifadelere Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Raffel, "ABD'nin İsrail ile Batı Şeria için ilhâk planı görüştüğü haberleri yanlış" dedi.

"ABD ve İsrail hiçbir zaman böyle bir öneriyi görüşmedi ve Başkan (Donald Trump) dikkatini tamamen İsrail-Filistin barış girişimine adamış durumda."

ABD'nin bu açıklamasının ardından, Netanyahu'nun ofisinin bir açıklama yayımlayarak önceki açıklamalarından uzaklaştığı belirtiliyor.

İsmini vermeden AFP'ye konuşan İsrailli bir yetkili, "(Netanyahu) ABD'ye belirli ilhâk önerileriyle gitmedi ve her halükârda ABD önerilere rıza göstermedi" dendi.

Yetkili şöyle devam etti:

"İsrail ABD'yi Meclis'te gündeme gelen çeşitli öneriler hakkında bilgilendirdi ve ABD net bir şekilde Başkan Trump'ın barış planında ilerleme görmek istediğini kaydetti."

MECLİS'TE İLHÂK TASARISI

Netanyahu bir süredir Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin İsrail topraklarına katılmasını isteyen sağcı milletvekillerinin baskısı altındaydı.

Biri Likud Partisi'nden olmak üzere iki milletvekili, bu konuda İsrail Meclisi'ne (Knesset) yasa tasarısı sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu, Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerle barış sürecini "karmaşıklaştırdığını" söylemiş ve İsrail'e bu konuda "dikkatli" olması çağrısı yapmıştı.

Yisrael Hayom gazetesine verdiği mülakatta Yahudi yerleşimlerinin barış planının bir parçası olup olup olmadığı sorusuna Donald Trump, "Yerleşimlerle ilgili görüşeceğiz: Yerleşimler barış yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolasıyla İsrail'in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını vermişti.

ABD'nin geçen yıl aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, bölgede protestolara sahne olmuş, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre 10'dan fazla Filistinli protestolarda hayatını kaybetmişti.

İsrail'in bu açıklaması, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Kudüs kararına karşı desteğini aradığı Rusya ziyaretinin gerçekleştiği gün geldi. (DIŞ HABERLER)



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