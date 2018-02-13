DİSK 51 yaşında: Adalet, barış, özgürlük diyenler kazanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 51. kuruluş yıl dönümünü direnişteki DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası üyesi Kod-A işçileri ile kutladı. Kutlama, Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve 134 gündür direnen Kod-A işçilerinin direniş çadırında başladı. Kutlamaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve DİSK’e bağlı sendika yöneticilerinin yanı sıra DHL Express’te sendikalaşma mücadelesi için direnen Türk-İş’e bağlı TÜMTİS üyesi işçiler de katıldı. Açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İnadına sendika inadına DİSK” sloganları atıldı. DİSK Korosu ise direniş alanında mini bir konser verdi.

BAŞBAKANIN ‘SENDİKALAŞIN’ SÖZLERİ HATIRLATILDI

“Biz bu uzun yürüyüşe direniş çadırlarında mitinglerde başladık. TÜMTİS ve Kod-A işçileriyle bugün buradayız” diyen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ILO toplantısında ETUC ve ITUC direktörleri önünde bakanların kendilerine sendikal özgürlükler konusunda söz verdiğini belirtti. Beko, “Başbakan ILO toplantısında ‘Türkiye’de her işçi sendikaya üye olabilir. Korkmayın sendikalara üye olun’ dedi. İşçiler üye oldular ama işverenler çok acımasız şekilde işçileri işten attılar, işyerlerinde sosyal cinayetler işlediler. Sayın Başbakan, Sayın Çalışma Bakanı Türkiye’nin neresinde sosyal cinayet işleniyorsa sizin oraya müdahale etmeniz görevinizdir” dedi.

OHAL ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz darbe girişimine en büyük tepkiyi DİSK ve bağlı sendikaların ortaya koyduğunu ifade eden Beko, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’i ve OHAL uygulamalarını da eleştirdi: “Darbe girişimi bu ülkede bir araç oldu. Hedef bu topraklarda eşitlik, özgürlük, demokrasi, kardeşlik mücadelesi veren kuruluşlar olmuştur. Biz darbelerin ne anlama geldiğini en iyi bilen konfederasyonuz. 12 Eylül’ün ardından 52 DİSK yöneticisi idamla yargılandı. OHAL’i ilan ettikten sonra memleketi KHK’lerle yönetmeye başladılar. Grevleri, yürüyüşleri yasakladılar. Sendikaların demokratik haklarını ortadan kaldırmaya çalıştılar. KHK ile atılan emekçilerin bugün gidecekleri mahkeme yok. Bu ülkede 7 milyona yakın işsiz var. Ataması yapılmayan öğretmenler var. İş güvenliği önlemleri alınmadığı için işçileri iş cinayetinde kaybediyoruz. Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’da 1. dünyada 3. durumda” dedi. Beko, 2019 seçimlerine ilişkin ise “Adalet barış özgürlük diyenler mutlaka kazanacak” diye konuştu.

‘TTB, TMMOB VE TBB’DEN ELİNİZİ ÇEKİN’

Türk Tabipleri Birliğine yönelik operasyonu da değerlendiren Beko, “TMMOB’den, TTB’den ve Türkiye Barolar Birliğinden elinizi çekin. Bu kurumların açıklamaları düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir” dedi.

‘DİSK, GÜCÜNÜ İŞÇİLERDEN ALIYOR’

“Biz devletin koruması altında değiliz” diyen Beko şöyle devam etti: “Siyasi partilerden, sermayeden bağımsız olan, gücünü Kod-A işçilerinden, gücünü Türkiye işçi sınıfından alan bir konfederasyonuz. Biz Türkiye işçi sınıfını, onurlu geçmişi, onurlu geleceği temsil ediyoruz. DİSK, işçi kardeşlerimizin ekonomik, siyasi, sosyal hakları için bedel ödeyen bir ordudur, bundan geri adım atmayacaktır” şeklinde konuştu.

‘134 GÜNDÜR DİRENİŞ SÜRÜYOR’

Kod-A bilişim önünde konuşan Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, “134 gündür ekmeğimiz ve geleceğimiz için ortaya koyduğumuz sınıf sendikacılığına ömür verenlere, DİSK’in kuruluş felsefesine uygun davrandığımızı söylemek istiyorum. 850 kişinin çalıştığı firmada arkadaşlarımız işten atıldı. Yetki itirazını geri çekmesi talebinde bulunduk. Haksızlıklara son vererek uzlaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Sonuç alamadık” diye konuştu.

TÜMTİS: OHAL KOŞULLARINDA DİRENİŞ GERÇEKLEŞİYOR

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım ise “DHL ve Kod-A’da işçi kardeşlerimiz sendikaya üye oldular. İşyerindeki barbar çalışma düzenine karşı insanca, toplusözleşmeli bir düzende güvenceli çalışmak istediler. Önce çoğunluğa itiraz ettiler. Sonra işçiyi sokağa koydular. Bu direnişler OHAL koşullarında yapılıyor. 2 işyerinde de sonuna kadar direneceğiz. Kod A işçisi de DHL işçisi de kazanacak” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 16:12

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