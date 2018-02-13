Fabrikada herkeste huzursuzluk var*

Gemlik Yazaki’den bir kadın işçi, ücret zammı için iş bırakma eylemi yapılan fabrikada yaşananları Ekmek ve Gül'e yazdı

Gemlik Yazaki’den bir kadın işçi

Bursa

7 yıldır Gemlik Serbest Bölgede, otomotiv yan sanayi fabrikası olan Yazaki’de ve buraya bağlı olan Sakarya Kuzuluk fabrikasında çalışıyorum. Araba kablo sistemi üretiyoruz. Yaşanan bir çok sorun basına yansıdı. Fabrikamız hep işten atma ve taciz olaylarıyla anıldı.

Biz çalışanlar yaşanan bu olumsuzluklardan her zaman mutsuz ve huzursuz olduk. Gemlik Yazaki yönetimiyle biz çalışanlar arasında her ücret zammı dönemi birçok sorun yaşandı. Bu dönem de 2018 asgari ücretin uygulanmasıyla birlikte öğrendik ki primlerimizi kesmişler. Ücretlerimiz çok düşük, ben 7 yıllık işçi olmama rağmen aldığım asgari ücret. Primlerimizin de kesildiğini öğrenince birçok işçi insan kaynakları ve muhasebeye gidip bu durumun nedenlerini sordu ve tepki gösterdi. Fabrikada herkeste bir rahatsızlık, huzursuzluk olmaya başladı ve bir kaç gün sonra Fabrikanın Genel Müdürü Metin Türk’le birlikte 12 kişinin yolsuzluk gerekçesiyle görevden alındıklarını duyduk. O gün fabrikanın içi denetimciler ve dışarıdan getirdikleri ATEMER güvenlik şirketine bağlı silahlı insanlarla doldu servislerimiz ve serbest bölge çıkışına kadar takip edildi. Cuma günü yaşadığımız bu olaylar esnasında 4/12 vardiyasının 15 dakika iş durdurarak “Haklarımız verilecek, sendika Yazaki’ye gelecek” sloganı attığını öğrendik. Sonra aramızdan temsilciler belirledik.

Arkadaşlarımız görüşmelerinde Mudanya Yazaki’de ödenen ücret ve sosyal hakların bize de verilmesini söylediler. Aynı işi yaptığımız halde bizim neden asgari ücretle çalıştığımızı sordular. Sonra bölüm bölüm toplantılar yaptı yönetim. Müdürler yeni yönetimin ücretlerimizi iyileştirmesiyle ilgili düzenleme yaptıklarını, temmuz ayına kadar yüzde 11, temmuzda da yüzde 5 zam uygulanacağını söylediler. 11/8 çalışan gece vardiyasının da bunun üzerine yarım saat iş durdurduğunu ve “Talepler yerine getirilsin sendika fabrikaya girsin” sloganı attığını öğrendik.

Şu an görünen Türk Metal’e üye olanların ve sendikanın gelmesini de isteyen çoğunlukta olduğu yönünde. Biz işçiler yönetimin söylediklerine güvenemiyoruz. Nedeni daha önceleri de yönetim bunun gibi birçok söz verdi ama çok geçmeden verilen unutuldu. Bence şu an işçilerin öfkesini ve ortamı yatıştırmak için bu uygulamayı yapacaklar ama bu ne kadar sürecek, önümüzdeki günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz.

*ekmekvegul.net sitesinden alınmıştır.

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