Avrupa kupaları kaldığı yerden devam ediyor

Beşiktaş’ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları bugün oynanacak 2 mücadeleyle başlıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 1 maç oynanacak.

Avruda’daki Türkiye’den tek takım Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu karşılaşmaları bugün oynanacak 2 mücadeleyle başlıyor.

İsviçre temsilcisi Basel, sahasında kupanın favorisi İngiliz Manchester City’i ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise deplasmanda İtalyan takımı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de saat 22.45’te başlayacak.

BASEL-MANCHESTER CITY

Şampiyonlar Ligi A grubunda yer alan Basel, 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Manchester United’ın ardından 2’nci olarak üst tura yükseldi. İsviçre ekibi oynadığı 6 karşılaşmada 11 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Manchester City ise F grubunu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek Basel’in rakibi oldu. City, grubunda 14 gol attı ve 5 gol yedi.

Son 16 turunun 2’nci maçında City, 7 Mart Çarşamba günü Basel’i Etihad Stadı’nda ağırlayacak.

JUVENTUS-TOTTENHAM

Şampiyonlar Ligi’nde geçen yılın finalisti Juventus, İtalya’da Tottenham’ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi serüvenine D grubunda başlayan siyah beyazlı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Barcelona’nın ardından 2’nci sırada yer aldı. İtalyan ekibi bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 5 golü kalesinde gördü. Tottenham ise H hrubunu 5 galibiyet ve 1 beraberlikle, Real Madrid’in önünde lider tamamladı. 15 gol atan İngilizler, 4 de gol yedi.

Tottenham, bu maçın rövanşında İtalyan devi Juventus’u 7 Mart Çarşamba günü Londra’da konuk edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SAHNE TEK MAÇLA AÇILIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı da bugün başlıyor. Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibi, bu akşam sahasında Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı konuk edecek.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Avrupa Ligi H grubunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Arsenal’in ardından 9 puanla 2’nci sırada yer alan Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi A grubunda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3’üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden CSKA Moskova’yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında 3 gol bulurken, 2 golü de kalesinde gördü. CSKA ise 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.

Bu maçın rövanşında CSKA Moskova, Kızılyıdız’ı 21 Şubat Çarşamba günü Moskova’da konuk edecek. (SPOR SERVİSİ)



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