Trump’ın oğlunun eşi Vanessa Trump hastaneye kaldırıldı

Trump’ın oğlunun eşi Vanessa Trump, eşine gelen mektubu açınca, mektuptan çıkan beyaz bir toz yüzünden hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulunun eşi Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adına gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı. Vanessa Trump'ın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Zarfın açıldığı sırada olay yerinde olan iki kişi daha itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BBC'ye bilgi veren New York polisi beyaz tozu test ettiklerini ve tozun herhangi bir tehlike teşkil etmediğini söyledi.

Konuyla ilgili bir tweet atan Trump Jr, ailesinin güvende olduğunu söyledi ve olayı "iğrenç" diye niteledi.

Olay yerel saatle 10:00'da meydana geldi.

New York itfaiyesi, çiftin dairesinin önlem amaçlı olarak dezenfekte edildiğini duyurdu.

ABD'li yayın kuruluşu CBS'e göre Vanessa Trump'a mektubu annesi uzattı.

Yetkililer 2001'de siyasetçi ve gazetecilere gönderilen şarbonlu mektupların beş kişiyi öldürmesinin ardından posyayla gönderilen zehirli maddelere karşı alarma geçmiş durumda.(DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 06:40

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