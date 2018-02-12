Lozan’dan Cenevre’ye 5 günlük Afrin yürüyüşü

Türkiye'nin Afrin operasyonuna son vermesi çağrısıyla İsviçre’nin Lozan kentinde Cenevre’ye doğru 5 günlük yürüyüş başlatıldı.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, İsviçre’nin Lozan kentinden başlayan ve beş gün sürecek bir yürüyüşle protesto ediliyor.

Bugün Lozan’da Şehir Kütüphanesinin bulunduğu Placa de laRippon’da düzenlenen bir basın açıklamasıyla başlayan eylemde Cenevre’ye doğru yola çıkıldı.

Yürüyüşe İsviçreli örgütlerin oluşturduğu Uluslarası Dayanışma Komitesi'nin yanı sıra çok sayıda Türkiyeli örgüt de destek veriyor.

Basın toplantısında yapılan konuşmalar Afrin operasyonuna son verilmesi ve uluslararası dayanışmanın yükseltilmesi çağrısı yapıldı.

Eyleme katılanlar arasında yazarlar Ahmet Nesin, Ragıp Zarakolu ve DTK eski Eş Başkanı Hatip Dicle de vardı.

Yürüyüş 16 Şubat’ta Cenevre’ de yapılacak büyük bir mitingle sona erecek. (Lozan/EVRENSEL)

Afrin operasyonunun 24. gününde neler yaşandı?

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 22:44

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