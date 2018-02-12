6 işyerinde sendikalaşma mücadelesi sürüyor

Sendikalaştıkları için işten atılan Akkim, Poliya Polyester, DHL Express, Babacanlar Kargo, Kod-A, Umer Haddecilik işçilerinin direnişi sürüyor.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Akkim, Poliya Polyester, DHL Express, Babacanlar Kargo, Kod-A, Umer Haddecilik (Uyar Çelik) işçilerinin mücadelesi sürüyor. Sosyal medya üzerinden direnişlerini gün gün paylaşan işçiler, “Direne direne kazanacağız” dedi.

Akkim işçileri 197, Poliya Polyester 48, DHL Expres işçileri 211, Babacanlar Kargo işçileri 158, Kod-A işçileri 133, Uyar Çelik işçileri ise 28 gündür direnişte. İşçiler işlerine sendikalı olarak dönmekte kararlı.

Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Akkim işçilerinin direnişi 197 günü geride bıraktı. İstanbul Hadımköy’de bulunan fabrikanın önünde süren direnişe destek ziyaretleri de devam ediyor.

Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan Poliya Polyester fabrikasında da Petrol-İş Sendikasına üye olan işçiler işten atıldı. İşçilerin direnişi 48’inci gününde.

İstanbul Güneşli’de de 50 metre mesafeyle iki direniş devam ediyor. Bir yanda Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’e üye oldukları için işten atılan DHL Express işçileri diğer yanda ise DİSK’e bağlı Sosyal-İş’e üye oldukları için işten atılan Kod-A işçileri.

DHL Express işçilerinin direnişi 211 günü geride bırakırken Kod-A işçileri ise 133 gündür direnişte. Yine TÜMTİS’e üye oldukları için işten atılan Antep’teki Babacanlar Kargo işçilerinin direnişi de 158’inci gününde.

Öte yandan Karabük’te Birleşik Metal-İş üyesi oldukları için işten atılan Uyar Çelik işçilerinin direnişi de devam ediyor. İşçilerin direnişi 28 günü geride bıraktı.

Sendikalı olarak işe geri dönene kadar mücadele etmekte kararlı olan işçilerin açtığı işe iade davaları da devam ediyor. Sosyal medya üzerinden direnişlerini gün gün paylaşan işçiler, “Direne direne kazanacağız” diyerek kararlıklarını ifade ettiler. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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