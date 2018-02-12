Bravo işçilerinin alacak mücadelesi sürüyor

Çalıştıkları firmanın 2016’da batması sonucu ücretlerini alamadıklarını belirten Bravo işçilerinin hak arayışı sürüyor.

Çalıştıkarı firmanın 2016’da batması sonucu alacaklarını alamadıklarını belirten bir grup Bravo işçisi, gelinen süreçte DİSK/Tekstil Sendikasının, yanlış bilgilendirme yaparak, kendilerinin onayı olmadan, üretim yaptıkları markaların teklifini kabul ettiğini söylüyor. DİSK/Tekstil Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu ise “Çalışma Bakanlığı müsteşarı, Bravo işçilerinin ücretlerinin Ücret Garanti Fonu’na yatırılacağını söyledi. İşçinin alacağı ne kadar olursa olsun Ücret Garanti Fonu 13 bin lira ödeme yapıyor. Biz de bu kapsamda ücretin bizim göndereceğimiz banka hesaplarına yatırılmasını istedik” dedi.

Şirinevler’de bulunan genel merkez binası önüne gelen bir grup işçi, Zara, Next ve Mango’ya üretim yaptıklarını belirtti. Şirket iflas ettikten sonra DİSK/Tekstil avukatları aracılığıyla dava açtıklarını belirten işçiler, “Ancak Bravo’dan geriye bir şey kalmadığı için hiçbir şey alamadık” dedi. Sonrasında sendikanın girişimiyle çeşitli kampanyalar yaptıklarını dile getiren işçiler, “Bu markalardan Zara’nın (Inditex grubu) uluslararası küresel sendika Industriall ile bir sözleşmeye imza atarak, işçilerin alacaklarından doğrudan sorumluluğu kabul ettiklerini öğrendik” dedi. Markaların, DİSK/Tekstil’in üyesi olduğu Industriall’ın mavi yaka olarak işaretlediği 77 işçinin alacağı olan 210 bin avroyu ödeyeceğini kabul ettiğini aktaran işçiler, “DİSK/Tekstil’in Merter Şubesinde toplanarak durum değerlendirmesi yaptık. Bu teklifin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledik. Ve müdürleri listeden çıkararak, 140 işçi için alacağın istenmesine oylayarak karar verdik. Bu kararımızı Tekstil Sendikası Başkanı Kazım Doğan bizatihi imzalayarak markalara ve Industiall’a iletti” dedi.

Daha sonra kendi temsilcilerini seçtiklerini ifade eden işçiler, “Ancak tam kazanacağız derken DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası bize sormadan geçen sene yapılan ve kendilerinin de kabul etmediği 210 bin avroluk teklifi kabul edeceğini, üyesi olduğu Industriall’a ve markalara söylemiş” dedi.

‘İŞİN İÇİNE ÜCRET GARANTİ FONU GİRDİ’

Bu işçilerin sendikalarının üyesi olmadığını söyleyen DİSK/Tekstil Merter Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu, “Ancak biz durumdan haberdar olunca, sorumlulukla hareket ederek, alacaklı oldukları markalara hem telefon ettik hem yazı yazdık. Dava açtık ve ücret istemediğimizi ilan ettik. Bu üç marka koalisyon oldu. Zara’nın bizim üst örgütümüz Industriall’la dünya çapında çerçeve sözleşmesi var. Bize mavi yakalıların parasını ödeyeceklerini söylediler. Biz de işçileri ayırmadığımızı, tamamının ücretlerinin ödenmesini istedik. Sonuçta beyaz mavi yaka ayrımı kaldırıldı” dedi.

Industriall’ın sözleşmesi gereği kıdem-ihbar hariç maaşların ödenmesini kabul ettirdiklerini ifade eden Arslanoğlu şöyle devam etti: “Biz bunu da kabul etmedik. Sonra Çalışma Bakanlığı müsteşarı bizi aradı. Bravo işçilerinin ücretlerinin Ücret Garanti Fonu’na yatırılacağını söyledi. İşçinin alacağı ne kadar olursa olsun Ücret Garanti Fonu 13 bin lira ödeme yapıyor. Yıllık izin parası ücretlerini ödemiyor ve maaşları SSK’ye beyan edilen ücret üzerinden ödüyor. Halbuki burada işçinin maaşı daha yüksek ama asgari ücret gözüküyor. Industriall da bu paranın alındığı takdirde de icraların devam edeceğini bildirdi. Biz de bu kapsamda ücretin bizim göndereceğimiz banka hesaplarına yatırılmasını istedik. Sonra işçilere alacaklarının 1 ay içerisinde ödeneceğini ilan ettik. Durum budur” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Zara, Next ve Mango'ya 'işçilere ödeme yap' çağrısı

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