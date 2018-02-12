TJA: Ayşe Gökkan serbest bırakılsın

Tevgera Jinên Azad, 5 Şubat gününden bu yana gözaltında olan Nusaybin eski Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın serbest bırakılmasını istedi.

5 Şubat gününden bu yana gözaltında olan Nusaybin eski Belediye Başkanı, gazeteci ve TJA Üyesi Ayşe Gökkan için Tevgera Jinên Azad (Özgür Kadın Hareketi/TJA) Diyarbakır bileşenleri basın açıklaması yaptı.

HDP Diyarbakır İl Örgütü’nde yapılan basın açıklamasını TJA Üyesi Elif Haran okudu. Gökkan’ın gözaltına alındığı sırada psikolojik işkenceye ve hakarete maruz bırakıldığını belirten Haran, “Nusaybin’de ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde çıplak arama dayatılmıştır ve arkadaşımız bu uygulamayı reddetmiştir. Arkadaşımız tutulduğu hücrede fiziki şartların oldukça kötü olduğu, hijyen koşullarından yoksun olduğu, koku ve havasızlıktan nefes almanın dahi güç olduğunu avukatlarına aktarmıştır. Hafta sonu avukatlarının yaptığı ziyaret vesilesiyle sağlık durumunun iyi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Son bir haftadır gözaltında 2 defa serum almak zorunda kalan Ayşe Gökkan’ın sağlık durumundan endişe ediyoruz” dedi.

Gökkan’ın hiçbir gerekçe gözetilmeden uzun süre gözaltında tutulmasını kabul edilemez bir durum olarak nitelendiren Haran, "Arkadaşımızın bir an önce sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını, hakim karşısına çıkarılmasını ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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