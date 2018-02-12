'Avrupa’nın göçmen mahalleleri nükleer bombaya dönüşebilir'

Avrupa Birliği yetkilisi, eşitsizlik ve ayrımcılık sorunu çözülmezse göçmen mahalleleri gelecekte birer ‘nükleer bombaya’ dönüşebilir uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikalar Delegesi Corina Cretu, göçmen mahallelerinin gelecekte bir “nükleer bomba”ya dönüşebileceği konusunda uyararak, AB yetkililerine konuyu ele alma çağrısı yaptı. Huzursuzluğun nedenleri olarak da eşitsizlik ve ayrımcılığı gösterdi.

‘EŞİTSİZLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR’

Cretu, AB’nin birlikteki eşitsizliği azaltmak adına 2020 yılına kadar kullanmak üzere ayırdığı uyum politikası bütçesinden 310 milyar sterlinin göçmen mahallelerinde “sınıf ayrımı”nı engellemek için kullanılmasını önerdi.

AB, Avrupa’nın yoksul bölgelerine, eşitsizliği azaltma adına, yıllar boyunca yapılan altyapı yardımlarına rağmen, doğu ve güney Avrupa ülkelerinde halen finansal yardımlar sürüyor.

Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen Dünya Kent Forumunda konuşan Cretu, sosyal bütünleşmenin önümüzdeki yıllarda son derece önemli bir konu olacağını söyledi ve “Eğer göçmen mahalleleri ve göçmenler arasında ayrımcılığa göz yumarsak, bu konu gelecekte bir nükleer bombaya dönüşebilir” dedi. Cretu ayrıca, “Su kalitesi nedeniyle, 40-50 yıl önce inşa edilmiş kanallar nedeniyle hâlâ ölen insanlar var” diye de hatırlattı.

‘MÜLTECİ POLİTİKASI’ AB’Yİ BÖLÜYOR

AB sığınma sistemi, 2015 yılında Yunanistan ve İtalya’ya botlarla gelen, yaklaşık bir milyon sığınmacı ve göçmen nedeniyle neredeyse çökme noktasına gelirken, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti yeni sığınmacı ve göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Bu tartışmalar mahkemelerde sonuçlanırken, AB’nin birliğini zayıflatarak farklı alanlarda da yeni tartışmalar yaratmıştı.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, Yunanistan’ın üzerindeki yükü hafifletmek adına, diğer AB ülkelerinden gelen baskılara karşı koyarak sığınmacıları kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.

Cretu, bölge sakinleri ve göçmenler karşı karşıya geldiğinde belediye başkanlarının arada kaldıklarını ileri sürerek, AB’nin eşitsizliğe karşı yeni politikalar geliştirdiğini ve bu politikalar sayesinde karar verici otoritelerin müdahaleye ihtiyaç duyan bölgeleri daha iyi anlayacaklarını savundu.

Cretu, kişi başına düşen gayrisafi milli hasılanın tam olarak doğru sonuçlar vermediğini söyledi ve ekledi, “Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla işsizliğin yarattığı en alttaki yoksulları hesaba katmıyor” (DIŞ HABERLER)

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