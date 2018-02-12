Bolivya’da festivalde patlama: 21 kişi hayatını kaybetti

Bolivya Oruro karnavalında yiyecek satan bir stanttaki tüpün patlaması sonucu 3’ü çocuk 21 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.

Bolivya’nın ünlü Oruro karnavalında yiyecek satan bir stantta kullanılan gaz tüpünün patlaması sonucu 3’ü çocuk 21 kişi hayatını kaybetti 72 kişi ise yaralandı.

Euronews’un haberine göre, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Oruro şehrinde geleneksel olarak düzenlenen festival, ülkenin en büyük dini ve halk festivali olarak biliniyor. 400 bin ziyaretçinin beklendiği festivaldeki patlamayla ilgili konuşan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü başkent La Paz’a sevk edilen yaralılara ise gereken her türlü yardımın yapılacağını açıkladı. (DIŞ HABERLER)

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