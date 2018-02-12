Kıbrıs, Türkiye’yi doğal gazı engellemekle suçladı

Kıbrıs Rum Yönetimi, bir doğal gaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondajın Türkiye askeri gemileri tarafından engellendiğini belirtti.

Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalyan ENI şirketinin kiraladığı bir doğal gaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türkiye askeri gemileri tarafından engellendiğini belirtti.

Reuters’ın aktardığına göre, Saipem 12 bin sondaj gemisinin Kıbrıs Adası’nın güneybatısından, güneydoğusunda bir noktaya hareket ettiğini ancak Türkiye donanmasına bağlı gemilerce durdurularak gideceği bölgede askeri tatbikat sürdüğü için geri dönmesinin istendiğini söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Türkiye’nin gemiyi engellemekle uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve ‘Gerekli önlemleri alacaklarını’ söyledi ancak ayrıntı vermedi.

‘TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI HUKUK İHLALİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

Lefkoşa’da gazetecilerle konuşan Anastasiadis, “Bizim davranışımız, durumu ağırlaştıracak her türlü adımlardan kaçınma tavrımızı yansıtıyor. Tabii Türkiye’nin yaptığı uluslararası hukuk ihlalini görmezden gelemeyiz” dedi.

İtalyan dışişleri yetkilileri de, Türk gemilerinin sondaj gemisinin çalışma noktasına ilerlemesine “izin vermediklerini” doğruladı.

Bir ENI sözcüsü de geminin 8 Şubat’ta yeni bir doğal gaz yatağının bulunduğu yolundaki bildirim yaptıktan sonra bölgeye hareket ettiğini ancak şu andaki sorun çözülene kadar denizde bekleyeceğini söyledi.

ENI’nin verdiği bilgiye göre gemi, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan 3. blokta sondaj yapacaktı. (DIŞ HABERLER)

Irak’ın yeniden inşası 88 milyar dolara mal olacak

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 20:27

www.evrensel.net