Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı

Kars'ta yaşayan Ruhşan E., boşanmak isteyen 19 yaşındaki eşi Gizem E.'yi av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı.

Kars'ta yaşayan Ruhşan E. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki 19 yaşındaki eşi Gizem E.'yi av tüfeğiyle öldürüp kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi de yaraladı. Ruhşan E. daha sonra polise teslim oldu.

Cinayet bugün saat 16.00 sıralarında Kars'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin park halindeki otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan saldırgan, av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Gizem E. kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.

Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. (Kars/DHA)

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