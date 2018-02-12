15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik 1 saat durdu

Kendisini Gazi Metin Yılmaz olarak tanıtan bir şahıs 'Beni devlet bu duruma düşürdü' pankartı açarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1 saat yol kapattı

Trafiğin en yoğun olduğu iş çıkışı vaktinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yönünde trafik durdu. Sosyal medyada havaya ateş açıldığı yönünde mesajlar paylaşıldı. Ayrıca gazi olduğunu öne süren bir kişinin aracıyla yolu kapatarak "Ben Güneydoğu Gazisi Metin Yılmaz. Beni devlet bu duruma düşürdü. İsteyen Facebook'tan Kanal 7 Haber'den düştüğüm durumu öğrensin " pankartı açtığına ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

Doğan Haber Ajansı, yolu kapatan şahsın köprü üzerine saat 18.50 sıralarında geldiğini ve aracını şeritleri kapatacak şekilde parkettiğini aktardı. Ajans, "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan şahsı ikna çalışmalarının yaklaşık 1 saat sürdüğünü belitti. Şahsın görüşmeler sonunda polise teslim olduğu ve gözaltına alınmasının ardından köprünün trafiğe açıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 20:09

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