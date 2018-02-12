Alman hükümeti: Yücel'in durumu ilişkileri zedeliyor

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Deniz Yücel'in tutukluluğunun ikili ilişkileri gerdiğini söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Seibert, Deniz Yücel'in tutukluluğunun ikili ilişkileri "gerdiğini" söyledi.



Türkiye ile Almanya arasında 2016'da başlayan gerilim 2017'de tarihi bir krize dönüştü.

Alman hükümeti Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada "Federal hükümet gelecekte de tüm mevcut siyasi ve diplomatik kaynaklarıyla Deniz Yücel ve tabii ki diğer tüm tutuklu Almanların serbest bırakılması için çalışacaktır" dedi.

Seibert, çarşamba günü tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmiş olacak Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi. Seibert, "Bir iddianame ve uygun bir yargılama süreci olmaksızın geçen bu uzun tutukluluk elbette Almanya-Türkiye ilişkilerini zedeliyor" dedi.

'DENİZ YÜCEL DAVASI SİYASİDİR, ANKARA'YA BASKI ARTMALI'

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, Die Welt gazetesinin Türkiye’de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel için hükümetten daha açık bir tutum sergilemesi talebinde bulundu. Haber ajansı epd’nin sorularını yanıtlayan Sol Partinin Meclis Grup Başkan Yardımcısı Heike Hänsel, “İmzalanan koalisyon anlaşmasında Türkiye’ye silah satışına ilişkin tek bir kelime yer almadığına” dikkat çekti. Hänsel, “Türkiye’nin rehine politikasına artık bir son vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri konusunda daha fazla baskı yapılması gerektiğini” savundu.

DW Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de geçen yıl Alman vatandaşı Gazeteci ve Çevirmen Meşale Tolu’nun davasını izleyen Hänsel, Tolu’nun Silivri’de görülen ilk duruşmasında mahkeme önünde zırhlı tankların beklediğini belirtti. Sol Partili politikacı, “Mahkeme binasına girebilmek için askeri kontrol noktalarından geçtik” diye konuştu.

‘SİYASİ DAVALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

“Burada siyasi davalarla karşı karşıya olduğumuz çok açık” diye konuşan Hänsel, Meşale Tolu’nun zamanlama açısından Türkiye ve Almanya arasındaki silah ihracatı tartışmalarına yakın bir dönemde tahliye edildiğine vurgu yaptı. Sol Partili Heike Hänsel, “Belli ki mahkemenin kararı mahkemede değil, aksine başka bir yerde veriliyor” dedi.

Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat’ta ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat’ta da “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bir yıldır Silivri Cezaevinde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame ise henüz hazırlanmış değil.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22'si serbest kaldı. Bunların arasında Ekim 2017'de tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık'ta tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Türkiye'de toplam 7 Alman tutuklu bulunuyor. Geçen hafta bir kişinin daha serbest bırakılmasıyla Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısıysa 6'ya düşmüştü. Bunlardan biri olan ve hakkında hala bir iddianame bulunmayan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası" ile suçlanıyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 01:46

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