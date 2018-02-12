Savcıdan kayyıma 'basın özgürlüğü' dersi

Kayyımın şikayetini değerlendiren savcı, 'Silvan Belediyesinde usulsüzlük iddiası' haberinin basın özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

“Silvan Belediyesinde usulsüzlük iddiası” başlıklı haber yapan Gazeteci Ferhat Parlak hakkında kayyımın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcı, haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

Gazeteci Ferhat Parlak, Silvan Belediyesine kayyım olarak atanan Kaymakam Adem Çelik’in, belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili 27 Temmuz 2017’de yaptığı ihaleyi, 3 Ağustos’ta “Silvan Belediyesinde usulsüzlük iddiası” başlığıyla haberleştirdi. Söz konusu haberde, kapalı zarf usulüyle yapılan ihalede belediye ait eski belediye fırını olarak bilinen dükkanı aylık 5 bin 300 kira teklifiyle kazanan esnafın sözleşmeyi yapmak için gittiği belediyede, ihalenin iptal edildiğini, açık usulle yapılan ihaleyle taşınmazın başka bir kişiye kiraya verildiği yer alıyordu. Parlak’ın haberi kısa sürede birçok sosyal medya hesabı, ajans ve gazete tarafından kullanıldı.

KAYYIM ŞİKAYET ETTİ SAVCI ‘SOYUT’ BULDU

Gazeteci Parlak hakkında Silvan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kayyım Adem Çelik, dilekçesinde, söz konusu ihalenin yasaya uygun bir şekilde yapıldığını, kanuni bir zorunluluk sonucunda taşınmazın ihalesinin başka bir kişiye verildiğini, bunun sonucunda kamu lehine maddi fayda sağlandığını iddia etti. Çelik, Parlak’ın yaptığı haberle “Kamu kurumu ve yetkililerini karalama”, “Kamu itibarını zedeleme”, “Kamu düzenine olan güveni zayıflatma” suçunu işlediği iddia ederek, maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesini talep etti. Suç duyurusunu işleme alan Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Parlak “iftira” suçundan soruşturma başlatarak Parlak’ın ifadesini aldı. Soruşturmayı 8 Şubat 2018’de tamamlayan savcılık, Parlak hakkında takipsizlik kararı verdi. Parlak’ın basın özgürlüğü kapsamında eleştiri hakkını kullandığına dikkat çekilen kararda, “Tahkikat sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgelerden; soyut iddia dışında şüphelinin yüklenen suçu işlediğini gösterir, dava açmaya kanıt ve emare bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.

‘HABERİMİN YALAN OLMADIĞI İSPATLANDI’

Kararı değerlendiren Ferhat Parlak, kamu itibarının, usulsüzlük yapan kişilerden hesap sorularak korunacağına işaret etti. Parlak, “Usulsüzlük haberlerini yapan gazeteciler hakkında şikayette bulunarak kamu itibarı korunmaz. Savcılığın verdiği takipsizlik kararıyla bir kez daha anlaşıldı ki benim yazdığım haber yalan değil, gerçek olan ise ihalede yapılan usulsüzlüktür” dedi. (Diyarbakır/MA)

Usulsüzlük iddialarını haberleştiren gazeteciye soruşturma

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