Mahkeme: Ortam dinleme kaydı yeterli delil değildir

Mahkeme DTK davaları için emsal bir karar verdi: DTK binasındaki ortam dinleme kaydının mahkumiyet için yeterli delil değildir.

Deniz TEKİN

DTK’ye gittiği ve toplantılarına katıldığı için 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ramazan Kaval beraat etti. Mahkeme, DTK binasında yapılan ortam dinleme kaydının mahkumiyet için tek başına yeterli delil olmayacağına hükmetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Diyarbakır’da sivil toplum örgütü üye ve yöneticilerinin yaptığı çalışmaların deşifre edilmesi ve PKK ile olan bağlantılarının tespit edilmesine” yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eski Eş Başkanı Ramazan Kaval’ın da bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticisi hakkında 2012 yılında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında STÖ yöneticilerinin telefonları mahkeme kararıyla dinlendi. Savcılık, Kaval’ın soruşturma dosyası için 2014 yılında yeni bir esas numarası vererek, 2017 yılında dava açtı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Kaval’ın sendikal faaliyetler kapsamında yaptığı telefon görüşmeleri, katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarında yaptığı konuşmalar ve DTK binasına girip çıkması gerekçe gösterilerek, “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 7.5 yılda 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

DOSYADA TAPE KAYDINDAN BAŞKA DELİL YOK

Kaval’ın mahkeme yaptığı savunmasında, dinlenen telefon görüşmelerinde bahsettiği çalışmalarını SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı olduğu dönemde yaptığı sendikal faaliyetler olduğu belirterek, sendikal çalışmalar için DTK binasında yapılan toplantılara dönem dönem katıldığını, ancak DTK binasında yaptığı konuşmanın kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Kaval, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Duruşma savcısı davanın esası hakkında verdiği mütalaasında, dava dosyasında yapılan dinlemelerin tape kaydından başka bir delil bulunmadığı bu nedenle Kaval’ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Kaval’ın üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verildi. Beraate ilişkin gerekçeli karar şöyle: “Dosya içerisinde bulunan tüm bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olan ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden birisi olan ‘Şüpheden sanık yararlanır (in dibio pro reo)’ ilkesi ve AİHS’nin 6/2 maddesinde garanti altına alınan masumiyet karinesi uyarınca sanığın savunmasının aksine sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından CMK’nin 223/2c -e maddesi gereğince yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatına karar vermek gerekmiş ve hüküm kurulmuştur.”

Aynı mahkeme, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in katıldığı 2 DTK toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada da beraat kararı vermişti.

DTK DAVALARI ORTAM DİNLEMELERİNE DAYANIYOR

Beraat kararı, DTK toplantılarına katıldığı için bugüne kadar tutuklanan ve haklarında hapis istemiyle dava açılan yüzlerce DTK yöneticisi, aydın, yazar, siyasetçi, avukat, insan hakları savunucusu için emsal oluşturuyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTK’nin kuruluşundan günümüze kadar yürüttüğü bütün yasal ve demokratik faaliyetleri “Yasa dışı” göstererek, Diyarbakır’daki DTK binası 2010-2014 yılları arasında alınan teknik ve fiziki takip kararlarıyla 4 yıl boyunca polisler tarafından dinlenerek burada yapılan toplantı ve görüşmeler kayıt altına alındı. DTK’nin 2014 yılına kadar düzenlediği toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, basın açıklamaları ve paneller ceza davalarının yargılama konusu haline getirildi. DTK binasında yapılan ortam dinlemeleri sonucunda elde edilen tape kayıtlarına dayanılarak, DTK’nin karar alma organları olan genel kurul, daimi meclis, başkanlık divanı ve komisyonlarında görev aldıkları gerekçesiyle tutuklanan veya tutuksuz yargılanan siyasetçiler, STK yöneticileri, aydın, yazar, avukat, akademisyen, belediye başkanları hakkında davalar açıldı. Davaların tamamına yakını ortam dinlemeleri sonucunda elde edilen konuşmaların tape kayıtlarında oluşuyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, mahkemelere gönderdiği yazıda DTK binasında yapılan dinlemelerin tape kayıtlarının 2014 yılında imha edildiğini bildirmişti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 18:17

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