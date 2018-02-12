TTB yöneticileri Raşit Tükel ve Taner Gören görevine döndü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTB Merkez Konsey Yöneticisi Prof. Dr. Taner Gören’e verilen üç ay görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi.

Tükel ve Gören İstanbul Tıp Fakültesindeki görevlerine çok sayıdaki hekim, öğrenci ve sağlık emekçisinin desteği ile döndü. Fakülte önünde buluşan bileşenler, Raşit Tükel ve Taner Gören’i çiçeklerle karşıladı. Tükel ve Gören yaptıkları kısa konuşmalarla yeniden görevlerine dönmekle ilgili mutluluklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Taner Gören, “Beni neden götürdüklerini bilmiyorum, anlamış değilim gerçekten. Üstelik beni elime kelepçe takarak götürdüler. Hiç bilmiyorum, ben şimdiye kadar sadece insanları seviyorum, insanlar ölmesin istiyorum, hastalarımın teşhisini doğru koymak istiyorum, öğrenci yetiştirmek istiyorum, asistan yetiştirmek istiyorum... Bunlar acaba suç muydu da ben bunları yaptım diye mi aldılar götürdüler? İnanın beni neden götürdüklerini ben anlayabilmiş değilim” diye konuştu. Gören, “Tabii sonuçta böyle bir sevgi seliyle karşılaşmaya neden oldukları için teşekkür ederim” diyerek karşılayanları güldürdü.

TTB: Barıştan yana tutumumuzu sürdüreceğiz

Ne olursa olsun barışı savunmaya devam edeceklerini belirten Gören, gözaltındayken de destekler sayesinde morallerinin oldukça yüksek olduğunu anlattı. İçeride de çok gülüştükleri için uyarıldıklarını söyleyen Gören, “Ne yapalım, başka yapacak bir şey yoktu, kameralara bakıp fıkra anlattım arkadaşlara” dedi ve konuşmasını kısa bir fıkrayla bitirdi.

Prof. Dr. Raşit Tükel ise kendileri ile birlikte mücadele eden herkese dayanışmalarından ötürü teşekkür etti, asistanlara özel teşekkürlerini sundu. Tükel göreve geri döndüğü için oldukça mutlu olduğunu anlattı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, gözaltına alındıkları gerekçesiyle Tükel ve Gören'i 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 16:57

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