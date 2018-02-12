Aydınlık, HDP’nin kapatılmasını istedi!

Aydınlık 'Terör partisi kapatılsın' başlığıyla Meclisin 3. büyük partisi HDP'nin kapatılmasını istedi.

HDP, 3. Olağan Kongresini yoğun baskı ve engellemelere rağmen topladı. Ancak hükümet kontrolündeki medya kongreyi hedef alan haberlere imza attı. En skandal manşet Aydınlık gazetesinden geldi. Aydınlık “Terör partisi kapatılsın” başlığıyla Meclisin 3. büyük partisinin kapatılmasını istedi. Aydınlık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında açtığı soruşturmadaki gerekçelerle HDP’yi suçladı. HDP Kongresine tepki yağdığını öne süren haberde, gazeteye yakınlığıyla bilinen Vatan Partisinin “Terör partisi kapatılmalıdır” görüşüne yer verildi. Haberde HDP önceki Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın “Askeri de yaşatmalıyız, herkesi yaşatmalıyız” sözleri kullanılmasına rağmen teröristleri savunma şeklinde kongre hedef gösterildi.

Sabah gazetesi ise birinci sayfadan görmediği haberinde, kongreyi “Türkiye yasta, onlar halayda” başlığıyla okuyucuya lanse etti.

Sözcü gazetesi de birinci sayfadan görmediği kısa haberinde HDP Kongresinde skandal açıklamalarda bulunulduğunu savundu.

Akşam gazetesi de kongreyi “HDP kongresinde skandal sözler” başlığıyla yer verdi. Gazete “CHP’li Altay rezaletten hiç rahatsız olmadı” diyerek CHP’yi de hedef gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: “Önceki gün Afrin’den gelen şehit haberleri yüreğimizi yakarken CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, teröristbaşı Öcalan’a selam gönderilen HDP kongresine katıldı.” (HABER MERKEZİ)

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