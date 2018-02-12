Tepki gösterdiği şiddet kendi bankasında rutinmiş meğer!

Sosyal medyada ‘kadına şiddet’e ilişkin paylaşımlar yapan ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay’a ING Bank’ta şiddet gören kadınlar yanıt verdi.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, sosyal medyada “Kadın çalışana iş mülakatında çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun? sorusunu sormak bence şiddettir. Kabul edilemez. Erkeklere soruyor muyuz?” paylaşımında bulundu. “Ne var bunda, yanlış mı söylemiş?” diyebilirsiniz. Kuşkusuz, bu ifadeye ilişkin hiç kimse itiraz edemez. Ancak bu paylaşıma ING Bank’ta çalışan kadınların verdiği yanıtlar, bankada yaşanan kadına dönük şiddeti ve mobbingi gözler önüne serdi. Abay'a verilen yanıtlar Abay'ın tepki gösterdiği şiddetin, sorumlu olduğu bankada adeta rutin hale geldiğini gösterdi.

PEK ÇOK ING BANK ÇALIŞANI MOBBİNG’E MARUZ KALMIŞ

Pınar Abay’a yanıt verenlerden biri Bahar Baştaş isimli sosyal medya kullanıcısı oldu. Bahar Baştaş, Abay’ın paylaşımına, “Yeni Doğum yapmış iki aylık bebeği olan kadın çalışanınızı çalıştığı şubeden doğum yapar yapmaz alıp başka şubeye göndermeniz kadına ŞİDDET değil midir!!!!” sorusunu yöneltti.

Bahar Baştaş’ın paylaşımına yanıt veren Gizem isimli sosyal medya kullanıcısı ise “Seni en azından başka şubeye vermişler beni çıkardılar” dedi.

‘SİZİN BANKA SORMUYUR MU?’

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Evlâ Fazlı ise Abay’a “Sizin bankanızın mülakatında sorulmadığını mı zannediyorsunuz? Gerçekleri nasıl bu kadar çarpıtabilirisiniz? Ya da nasıl bu kadar ayakta uyuyor olabilirsiniz? Her şeyi bir kenara bırakın doğum yaptığım için yalanlarla işten atıldığımı her yerde dile getirdim. Vicdanınız rahat mı?” diye tepki gösterdi.

Evlâ Fazlı’ya yanıt veren ‘Kartal’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise “Aynen eşime de doğum sonrası bir ay civarı norm fazlası mobbingi uyguladılar sonra da işten çıkardılar... Ama ne sana ne bana cevap gelir... Yukarıdaki babaların izinlerine gülücükler atarlar... Övgü alırlar...” dedi.

Kuzgun Acar ise yaşanan bir başka mobbingi şu şekilde anlattı:

“İstanbul’daki çalışanları zorla Kahramanmaraş’a göndermeye kalkıp sonra seve seve işten ayrılmalarına göz yuman İNG, cevap ver Pınar Hanım.”

Hayriye Avcı ise katıldığı iş mülakatında aynı muameleye maruz kaldığını söyledi ve mobbingi uygulayan yetkilinin ismini deşifre etti:

“İngbank’a girmeden önce beni işe alan müdürünüz tarafından mülakatta bu soru bana soruldu ve 1 yıl çocuk istemiyoruz dedi. O müdürünüz Serkan Tören, Antalya Özel Bankacılık...”

BABALARA DA ÜCRETLİ İZİN DÜŞÜNÜYORLARMIŞ(!)

Öte yandan İNG Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Ozan Tatar isimli bir sosyal medya kullanıcısından gelen “Bu uygulamayı da Türkiye'de başlatabilirsiniz belki. Çocuk sahibi olan babalara ücretli izin vermek” çağrısına da bu konuda bu hafta bir açıklama yapacakları yanıtını verdi.

Umut Ercan isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, Abay’ın paylaşımına “İngde çalışırken eşim doğum yaptı. Yıllık izne çıktım iznin 1. haftasında şubemin değiştiğini yıllık izinde arayıp haber verdiler :) Şaka gibi ama gerçek” diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 15:55

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