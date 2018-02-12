Umut Altınçağ’a saldırı: 'Barışı savunmak sana mı kaldı'

Özgürüz’ün canlı yayınına katılan Müzisyen Umut Altınçağ, 'Barışı savunmak sana mı kaldı' diyen beş kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Türkiye etnik müziğinin önemli isimlerinden Umut Altınçağ, İstanbul’da saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. 16 Şubat’ta vereceği konserin hazırlıklarını sürdüren Altınçağ, önceki gün internet üzerinden yayın yapan Özgürüz’ün yayınan katıldıktan sonra bindikleri ticari taksinin önü, Eminönü Karaköy istikametine doğru giderken, beş kişilik bir grup tarafından kesilmek istendi. Arabanın camlarına vuran saldırgan grup, müzisyene ırkçı hakaretlerde bulunup küfüt etti. "Barışı savunmak sana mı kaldı" ifadelerinin kullanan saldırganlar "Sana göstereceğiz gününü" tehditleri savurdular.

'BARIŞI SAVUNMAYI DEVAM EDECEĞİM'

Yaşadıklarını Evrensel'e anlatan Altınçağ, olayın yaşandığı sırada resmi polis aracının geçmesine karşın herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirti. Barışı ve sevgiyi her zaman savunmaya devam edeceğini anlatan Altınçağ, “Korkacak bir şeyimiz yok. Bu ülkede, barışın, sevginin, aşkın dilinin egemen olması için, geldik. Bunun için gerekli özveride de bulunmaya hazırız” dedi. Altınçağ, barışı, sevgi ve aşkı dile getiren ezgileri 16 Şubat’ta 23 yıl aradan sonra sevenleriyle birlikte Şişli Kent Kültür Merkezi’nde güçlü bir şekilde seslendireceklerini de ifade etti. Bu arada saldırı girişimiyle ilgili, Altınçağ’a çok sayıda dayanışma telefonu da geldi. (İstanbulEVRENSEL)

Umut Altınçağ: Aşkın dilini yeniden öğrenmeliyiz

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 16:07

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