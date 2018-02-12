HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı Buldan hakkında iddianame

Pervin Buldan hakkında, HDP'nin Eş Genel Başkanı seçilmesinin ertesi günü 2008-2015 yılları arasında yaptığı konuşmalardan ötürü iddianame hazırlandı.

HDP’nin dün yapılan kongresinde Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan hakkında, 2008 ve 2015 yılları arasında yaptığı konuşmalar nedeniyle “Silahlı Terör Örgütüne Üye” olmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça tarafından hazırlanan iddianamede, Pervin Buldan'ın Anayasanın 83. maddesinde yapılan değişiklik ile dokunulmazlığının kaldırıldığı ve dosyaların ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi. Savcılıkça soruşturma dosyalarının birleştirildiği belirtilerek, Buldan'ın 2008 yılları ile 2015 yılları arasında 12 farklı etkinlikte yaptığı konuşmalarda, “terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı özgürlük hareketi lideri olarak yansıttığı, PKK'nın terör örgütü olmadığını, bir Türkiye gerçeği olduğunu, Kürt kimliğinin tanınması ve genel af çıkarılmasını istediğini ve Abdullah Öcalan'ın bu af kapsamına alınması gerektiği” yönünde ifadeler kullandığı anlatıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE 10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

İddianamede, “Şüphelinin PKK/KCK isimli silahlı terör örgütünün üyesi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek derecede delil elde edildiği anlaşılmakta” denilerek Buldan'ın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Buldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 14:59

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