Sam Allardyce'dan Cenk Tosun açıklaması: Zamana ihtiyacı var

Menajer Sam Allardyce, Everton'da yalnızca 143 dakika süre alabilen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un süre almamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Everton menajeri Sam Allardyce geldiğinden bu yana yalnızca 143 dakika süren alabilen Cenk Tosun hakkında açıklamalarda buldundu.

LiverpoolEcho'da yer alan habere göre Allardyce, Cenk Tosun'un Premier Lig için yeterli fizik düzeyinde olmadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Big Sam' lakaplı tecrübeli hoca, Crystal Palace maçında sakatlıklar nedeniyle Cenk Tosun'u oyuna alamadığını da belirtti.

Allardyce, "Antrenmanlarda bitiriciliği çok iyi. Ancak hız konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu, ocak ayında gelen her oyuncunun yaşadığı bir problem. Şu an için zorlandığı konular, başarılı olduklarından daha fazla." ifadelerini kullandı. (SPOR SERVİSİ)

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