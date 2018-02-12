Tüm Köy Sen: Artık eski üretici değiliz

Tüm Köy Sen Giresun Şubesi temsilcisi Orhan Kara, 'Hükümet tarım yasaları ile üreticileri mağdur ediyor. Bu gidişe son vereceğiz' dedi.

Giresun’da Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Şubesi’nin kuruluş çalışmasını sürdüren Temsilci Orhan Kara; 'Tarım politikasındaki yerli ve yabancı tekel dayatmalarına karşı örgütlü üreticinin gücünü hissettireceğiz' dedi.



Ülke genelinde uygulanan tarım politikalarının bir parçası olan fındık politikalarının yerli ve yabancı tarım tekellerinin çıkarına göre belirlendiğini belirten Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, “Hükümet tarım yasaları ile üreticileri mağdur ediyor; TMO üreticiyi memnun etmek için piyasaya giriyoruz diyor ama mağdur edenlerin başında geliyor. Yani iktidarıyla, kurumlarıyla üreticilerin emeğine ve ürününe el konulmasına hizmet ediyorlar. Bu gidişe son vereceğiz.” dedi.

‘SUSKUNLUĞU BİTİRİYORUZ’

Türkiye’de örgütsüz kalan kesimin üretici köylüler olduğunu vurgulayan Kara, “Artık dağınık, örgütsüz üretici köylü dönemin bitiriyoruz. Örgütsüzlükten dolayı cılız ve dağınık çıkan sesimiz, örgütlenmemiz sonucu gür çıkmaya başlayacak. Yeni dönemde talebimizi canlı tutarak; emeğimize, ürünümüze sahip çıkacağız.” dedi.

‘SÖZLEŞMELİ TARIM KÖLELİKTİR’

İzlenen tarım-fındık politikalarıyla sözleşmeli tarım sürecine geçmek istenildiğini belirten Kara, “Köyler boşalıyor, tarımla geçim sağlama olanağı kalmıyor. Böyle olunca tarım, Bakanın da dediği gibi şirketlere teslim edilmek isteniyor. Topraklarımızı kiralamak ya da satın alma yöntemiyle ele geçirmek isteyecekler. Kendi topraklarımızda şirketlerin işçisi olmamızı istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Tarımı, şirketler değil, üretici köylüler yapmalı. Devlet üretici köylüye destek olmalı, yasaları buna göre değiştirmelidir.” dedi.

'ÖNCELİKLE 4572 SAYILI YASA DEĞİŞTİRİLMELİ'

Tarım-fındık konusunda sorunu fiyatla sınırlandırdıklarını söyleyen Kara, “Tarım politikalarında fiyat sonuç bölümüdür. Tarım-fındık politikaların işleyişi yeniden masaya yatırılmalı ve öncelikle birliklere devlet desteğin ortadan kaldıran 4572 sayılı yasa değiştirilmelidir. Üreticilerin örgütlenmeleri ve kooperatifleşmelerini kolaylaştıran yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuların çözüm bulması için Tüm Köy Sen olarak üreticilerin örgütlenmesini sağlayıp sesimizin gür çıkarmasını sağlayacağız.” dedi. (GİRESUN)

‘TMO piyasaya fındık sattığı an üreticiyi bitirir'

Tüm Köy Sen: Ne yapılırsa yapılsın öncelik tarım olmalı

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