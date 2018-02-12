Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e soruşturma

HDP Kongresi'ndeki Afrin operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kongresi'ndeki Afrin operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı harekatının sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

BİNALİ YILDIRIM: SAVCILIK YAPILMASI GEREKENİ YAPMIŞ

Başbakan Binali Yıldırım, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine "Savcılık yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi parti her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Biz terörü sonlandırmak için mücadele veriyoruz şehitlerimiz gazilerimiz var hal böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütü ile iç içe terör örgütünün baskısından kendini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 15:24

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