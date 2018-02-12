Hakkari'de polis araçları çarpıştı: 1 polis yaşamını yitirdi

Hakkari'de polis araçları çarpıştı: 1 polis yaşamını yitirdi

    • 12 Şubat 2018 11:17

    Yüksekova'da 2 polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı. (Foto: Arşiv)

     Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen polis aracının karşı yönden gelen zırhlı araçla çarpışması sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

    Dün akşam saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesi yolunda bulunan Hakkari-Van karayolunda devriye gezen polis aracı karşı yönden gelen zırhlı polis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 polis yaşamını yitirdi, yaralanan 2 polis ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)

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