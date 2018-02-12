Afrin operasyonunun 24. gününde neler yaşandı?

TSK'nin Afrin operasyonu 24. gününde de devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla Afrin’e başlattığı operasyon 24'üncü gününde de devam etti.

IKBY MİLLETVEKİLLERİNDEN AFRİN ZİYARETİ

Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) milletvekili heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları sürdürdüğü Suriye’nin Afrin kentini ziyaret etti.

Erbil merkezli Rudaw haber ajansının haberine göre, IKB Parlamentosu heyeti Afrin’de yetkililerle görüştükten sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Afrin’e ilaç ve tıbbi malzeme götüren heyette, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Parlamenteri Ali Halo, Kürdistan Yurtseveler Birliği (KYB) Parlamenteri Abbas Fettah, Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Şerko Heme Emin, Kürdistan İşçi Partisi Parlamenteri Ebu Karwan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Parlamenteri Suhrap Mikail yer aldı.

Basın açıklamasında söz alan Ali Halo, uluslararası toplumun Afrin operasyonuna yönelik tutumunu eleştirerek, “Parlamento aracılığıyla Afrin halkının sesini dünyaya duyuracağız” dedi.

IKB Parlamento heyeti tarafından Afrin'de yaşananlarla ilgili hazırlanacak raporun uluslararası toplumun yanı sıra IKBY’de bulunan yabancı misyonlara iletileceği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

31 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

TSK yaptığı ikinci açıklamada da operasyon kapsamında şimdiye kadar 31 askerin yaşamını yitirdiğini, 143 askerin de yaralandığını açıkladı. TSK açıklaması şöyle: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır." (DHA)

Afrin operasyonunun 23. gününde neler yaşandı?

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 09:43

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