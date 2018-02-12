Kürt korucular Afrin operasyonuna katılacak

'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlatılan Afrin operasyonuna Kürt korucuların da gönderileceği öğrenildi.

Kürt bölgelerindeki güvenlik korucuları, 'Zeytin Dalı Harekatı2 kapsamında Afrin operasyonuna katılacak.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre il ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Kürt kökenli korucular harekata katılarak operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı algısını kıracak” dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net