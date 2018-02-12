İçişleri Bakanlığı Salih Müslim'i ‘kırmızı liste’ye aldı

İçişleri Bakanlığı, eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim’i ve Soçi’deki Suriye kongresinde görüntülenen Mihraç Ural’ı kırmızı listeye aldı.

İçişleri Bakanlığı, eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in adını kırmızı listeye ekledi. Bakanlık Müslim için 4 milyon TL de ödül koydu.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın ‘arananlar’ listesinde yaptığı son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi.

880 İSİM YER ALIYOR

Listede “Sol görüşü savunuyor” ibaresiyle 128, “bölücü terör örgütlerinden” ifadesiyle 559, “dini istismar eden örgütlerden” ibaresiyle 73, “FETÖ/PYD”den ibaresiyle 80 olmak üzere toplam 880 isme yer verildi.

Güncellenen listeye ilk kez Salih Müslim’in adı eklendi.

Daha önce yeşil listede olan "THKP-C Acilciler" grubunun lideri Mihraç Ural’ın adı da kırmızı listeye konuldu.

Sabancı suikastının faillerinden ve DHKP/C üyesi olduğu belirtilen Fehriye Erdal da listeye eklendi. Adı mavi renk kategorisinde yer alan Erdal için 1.5 milyon TL de ödül belirlenmiş bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 09:22

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