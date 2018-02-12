Zabıtaya tokat atan zabıta müdürüne adli soruşturma

Memuru darbeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında adil soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı görevini yürütürken bir memuru darbeden Tayfun Karali hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Karali, geçen yıl aralık ayında, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’ı darbetmişti. Fidan'ın maruz kaldığı şiddet ve sonrasında geçirdiği baygınlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım” açıklamasını yaptı.

Darbedilen zabıta çalışanı Kenan Fidan açıklama yaptı

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre görevden alınan Tayfun Karali hakkında, idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı.

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ DE TALEP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, emniyete yazı yazarak 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak'la suçlanan şüphelinin, müştekinin ve tanıkların ifadesinin alınmasını istedi.

Zabıta memuruna tokat atan müdürünün yerine vekaleten atama

Savcılık, olayla ilgili kamera görüntüleri de talep etti. Zabıta memurunun henüz şikayetçi olmadığı belirtilirken, suç kapsamı itibarıyla resen de başlatılabilecek soruşturmanın bir avukatın Karali hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından açıldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 09:01

www.evrensel.net