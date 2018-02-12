City Havalimanı, savaştan kalma bomba nedeniyle kapatıldı

Londra'daki City Havalimanı, uçak pistinin 200 metre yakınında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı.

Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Londra'nın şehir merkezine en yakın havalimanı olan City Havalimanı, 1987'de eski bir rıhtım bölgesinin dönüştürülmesiyle inşa edilmişti.

City, Londra'daki altı uluslararası havalimanı içinde en fazla yolcu trafiğine sahip beşinci havalimanı. (DIŞ HABERLER)

Foto: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 11:05

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