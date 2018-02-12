Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı, ayağa kalktı

Sanatçı Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle gece acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası 3 gün yoğun bakımda tutulan İnanır'ınsağlık durumuna dair güncel bilgileri doktoru açıkladı.

3 GÜN SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

12 Şubat'ta beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair bugün (15 Şubat) açıklama yapan Prof. Dr. Naci Koçer, "Artık yoğun bakımda değil, yatakta. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık" dedi.

Prof. Dr. Naci Koçer, "Sabah Kadir Bey ile gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil, yatakta. Dünden itibaren de ayağa da kaldırdık. Şuanda herhangi bir fiziksel problemimiz yoktur. Dünyada uzun zamandır çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin en çok olduğu bölge de radyoloji bölümüdür. Çünkü artık beyin, beyin damarlarını ve tüm vücut organlarını görüntüleyebiliriz. Özellikle damar tıkanıklarını çok önceden saptayabiliyoruz. Hele hele böyle ani damar tıkanıklarında tanıyı koymak radyoloji bölümünde artık standart bir prosedür haline gelmiştir. Kadir Bey'de de hastaneye çabuk gelmesi nedeniyle bu tanı çok hızlı konulabilmiştir. Ardından radyolojik cihazlar kullanılarak damarların içerisindeki pıhtıları temizlemek mümkündür ve bunu standart olarak yapmaktayız" dedi.

"DAMARA KISA BİR ZAMANDA GİRİLDİ"

"Kadir Bey'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi" diyen Koçer, "Zaten bu tür ani damar tıkanıklıklarında beyin cerrahisinin yani kafatasının çıkarılarak yapılan ameliyatların yeri çok kısıtlıdır. Asıl işlem o pıhtının dışarı alınmasıyla mümkündür. Ve yandaş bazı ilaçlarla o pıhtının erimesini kolaylaştırmakla mümkündür. Kadir Bey'de bu zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Çünkü tanısı kısa bir sürede konuldu. Damara kısa bir zamanda girildi. Pıhtı yine kısa bir zamanda çıkarıldı" ifadesini kullandı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili olarak tedavi gördüğü Fulya'daki özel hastanenin Başhekimi Prof Dr. Reha Baran ile doktorları Prof. Dr. Yunus Aydın ve Prof Dr. Naci Koçer açıklama yaptı.

Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, "Sayın Kadir İnanır 24 saati birkaç aşan saat aşan şekilde hastanemizde. Kendisi şu anda yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor" dedi. Baran, "MR'ı çektiğimizde de beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit edince, beynin damarlarını görmek üzere anjiyo grafiği yaptık. Tesadüfen bulunan radyolog arkadaşımız -bu konuda uzman bir arkadaşımızdı- beraberinde nörolog ekibi topladık. Belli bir sürenin sonunda da damarın açılma gerekliliği kararını verip görüntüleri internet ortamında Prof. Dr. Naci Koçer'e gönderdik. Onla yaptığımız telefon konuşmalarında Naci bey de bizim koyduğumuz karara katıldı ve hızla ekibi topladı. Saat 12.00 civarında konuştuk. Saat 01. 00 civarında Naci bey hastanemize katıldı. 02.00 civarında da hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi tamamlandı. Burada zamanlamanın tabi ki çok önemi var. İşlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda. Garanti olsun diye yakın gözlemde" diye konuştu.

‘DURUMU STABİL VE İYİ’

Anjiyo işlemini gerçekleştiren Prof. Dr. Naci Koçer de Kadir İnanır'ın durumunun iyi olduğunu ifade etti. Koçer, "Sabah bazı haberler duydum. Açık bir cerrahi olmadı. Bu netleşsin diye söylüyorum. Açık bir ameliyat olmadı. Olan şey beyin damarlarına atılmış olan bir emboli. Ve bu emboliyi 4-6 saat dilimi dediğimiz çok kritik bir dönem içerisinde Yunus Bey'in şahsi gayretler ile hastanın buraya gelmesi ve MR'ının hızlı bir şekilde çekilip ve bize hızlı bir şekilde haber verilmesiyle mümkün oldu. Aslında yapılan işlem standart bir işlemdir. Özel bir işlem değildir. Dünya'da uygulanan, bizde yeni yeni oturmaya başlayan benim yıllardır yaptığım işlemdir. İşlemde beyin damarına giden pıhtı çıkartılmıştır. Bu çıkartılma işleminde herhangi bir problem olmadığı gibi dün ve bugün çekilen MR incelemesinde de hastamızın beyin dokusu oldukça iyi konumdadır. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz. Yoğun bakım lafı herkes için hoş bir laf değildir. Ama yoğun bakımda tutma k istememiz hastamızın kontrol altında bulundurulmasıdır. Bundan sonraki detayı size söylemem hasta hakları açısından doğru değildir" dedi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 16:28

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