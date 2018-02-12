'Afrin operasyonunu aşağıladı' diyerek darbettiler

Düzce E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan iki mahkum, Afrin'e yönelik askeri operasyonu aşağıladığını iddia ettikleri başka bir mahkumu darbetti.

Düzce E T Tipi Kapalı Cezaevinde iki mahkum, "Afrin'e yönelik operasyonu aşağıladığını" iddia ettikleri bir mahkumu darbetti. Saldırı sonucu kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen olayda B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darbetti. B.U. ve Ş.K, televizyon izlendiği sırada A.Z.B'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonu aşağıladığını, bunun üzerine kendisini uyardıklarını ancak uyarılarına rağmen A.Z.B adlı mahkumun söylemlerine devam ettiğini iddia ederek A.Z.B'yi darbettiklerini söyledi.

Başının arkasına darbe alan A.Z.B ise Afrin'e yönelik operasyon konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan A.Z.B'nin kafatasında kırık olduğu belirlendi ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 05:21

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