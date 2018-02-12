Kocaelili emekçiler: Çocuğuma okul harçlığı veremiyorum

Kocaeli Kartepe'de pazar alışverişi yapan yurttaşların nabzını tuttuk, çok büyük bir kesim geçinemediklerini ifade ediyor.

Kübra LAZ

Emin KAPTAN

Kocaeli

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde pazar alışverişi yapan vatandaşların bir kısmı “Memleket bolluk içinde” derken, bir kısmı da “Yetmiyor ama şükrediyoruz” diyor. Ancak geçinemediğini belirterek Hükümete sitem eden, tepki gösteren daha büyük bir kesim var. İğneden ipliğe her şeye zam geldiğini belirten vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Bir kadın içinde bulundukları zor durumu şu sözlerle anlatıyor: “Okula giden çocuğuma harçlık veremiyorum.”

Kartepe Ulus Mahallesi’nde kurulan pazarda ilk olarak Neriman isimli kadınla konuşuyoruz. “Tam kişisine sordunuz. Benim oğlum kamyon şoförü, maaşına zam yapmıyorlar, ama benzin sürekli zam alıyor” diye başlıyor söze. Oğlunun asgari ücret aldığını aktaran kadın, “Maaşı aldığı gün ev sahibine veriyor. Yaptıkları zam hiçbir işe yaramadı” diyor. Aynı zamanda küçük esnaf olduğunu belirten Neriman şunları söylüyor: “Daha kira sözleşmesi bitmeden dükkanı kapatacak duruma geldim. Devletin verdiği 3 kuruşluk zammı da kiraya veriyoruz. Eve bir kilo peynir alıp çocuklarının ihtiyacını karşılayabiliyorsan ne mutlu sana. Hani diyorlar ya ‘Çok çocuk yapın’ diye, ne ile doyuracağız o çocukları? Kuru kuruya çocuk bakılmıyor.”

‘ASGARİ ÜCRETE GELİNCE ELLERİ TİTRİYOR’

Pazarın durumunu da değerlendiren Neriman, “Esnafın çoğu gelmemiş. Gözümüzün içine bakıyorlar. Biz de bir şey almaya değil gezmeye geldik” diyor. Ülkeyi yönetenlere ise sitemi var Neriman’ın: “Emekliye, asgari ücrete gelince elleri titriyor. Benzine, doğal gaza gelince de hiç affetmiyorlar. Pazarcı da zorunluluktan zam yapıyor. Herkes birbirine bağlı, tek çözüm yönetim şeklinin değişmesi.”

‘5 LİRALIK ÜRÜN 15 LİRA OLDU’

Fadime Özcan da daha önce 5 liraya aldığı ürünün şimdi 15 lira olmasından şikayetçi. Yaşamak için çaba gösterdiklerini aktaran Özcan, “Hayat çok pahalandı. Parası olanlara kolay, bizim için zor. Yine de yaşamak için çalışıyoruz. Her şeye zam geliyor. Asgari ücret ise kesinlikle yeterli değil. 2 bin liradan aşağı olmaması gerekiyordu” dedi. Seçimlerde kararın önemli olduğunu belirten Özcan, “Her zaman böyledir. Kaşıkla verilir, kepçeyle geri alınır. Hep böyle de olacak gibi ama vatandaş seçimlerde kararını ona göre vermeli” ifadelerini kullandı.

‘ETİ ÇOK NADİR YİYEBİLİYORUZ’

3 çocuğu bulunan Fazilet Kurtuluş, asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını söylüyor. Kurtuluş, “Hiçbir şekilde yetmiyor. Pazarda en ucuzunu arıyoruz” dedi. Daha çok sebze yediklerini aktaran Kurtuluş, “Kışın annemin bahçesinden sebze topluyoruz. Eti çok çok nadir yiyoruz, kıyma da öyle. Zaten nasıl yetsin bunlara para? Elektriği var, suyu var. Doğal gaz sobası yakıyorum, eğer ısınırsam 400-500 lira geliyor” diyor.

Bazen orta okula giden çocuğuna harçlık veremediğini anlatan Kurtuluş şöyle devam ediyor: “Evde sadece eşim çalışıyor. Babamların evinde, onlarla birlikte oturuyoruz, onlar yardım ediyorlar.”

Bir esnaf olan Ziyattin Gökçe de pazar alışverişinde. Esnaflığı kredi ile yapmaya çalıştığını belirten Gökçe, “Memlekette kriz var. Benzinin litresi 5 lira oldu. Her şeyi kredi ile döndürüyoruz. Asgari ücret 2 bin lira olursa ancak düzelir ülke” dedi. Seçimleri beklediğini belirten Gökçe, “Önümüzdeki seçimde mevcut Hükümete ders vermeli. Meral hanımla yola devam edilmeli” ifadelerini kullandı.

‘YETMİYOR AMA BUNA DA ŞÜKÜR’

Naime Ayyıldız duruma şükredenlerden. “Devletimiz ne derse odur. Pahalılık var, bizi de etkiliyor ancak buna da şükür” diyen Ayyıldız, asgari ücrete ilişkin ise şunları söylüyor: “Yeterli değil ama biz yine buna da şükrderiz. Devletimiz sağolsun.”

Şener Şirin de etkilenmediğini söyleyenlerden. Şirin “Etkilenmiyorum. Türkiye’nin ekonomik şartları savaşa rağmen gayet iyi. Yokluk fakirlik falan yok. Çalışana memleketin durumu gayet iyi. Memlekette her şey bolluk içinde” diyor.

‘PAZARIN DURUMU FACİA’

Pazarın durumunu “facia” olarak nitelendiren Selami Pençe, pazar esnafı. İşlerin kötü olduğunu aktaran Pençe, “Zam gelmeyen bir şey kalmadı. Artık elektrik, sudaki zam devede kulak sadece” dedi. Emekli olduğunu dile getiren Pençe, “Bize de 30 lira veriyor Cumhurbaşkanı” diye konuştu. Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirten Pençe şöyle devam etti: “Asgari ücret de peynir zeytin dedin mi bitiyor zaten. Hükümete göre asgari ücrete yapılan zam çok büyük ama simit yesek bile geçinilecek para değil.”

Pençe son olarak “Sistemi silip yeni bir sistem koymak gerek ortaya. Hep de böyle kalacak değil ya, beyazın bayazı var, bundan da iyisi olacak elbet” dedi.

İrfan Doğan da pazar esnafı. Pazarın sıkıntısını, “Kış sezonu sebebi ile sıkıntılar var. Herkeste sıkıntı var sadece bizde değil” diye yorumluyor. Zamları sorduğumuz Doğan, pek şikayetçi olmadıklarını belirterek, “Biz kendi işimize bakıyoruz. Herkeste sıkıntı var. Biz siyasetçi değiliz, biz bilmeyiz” diye yanıt veriyor.

Hüseyin Mermer de esnaf. Her gün daha fazla çalıştığını belirten Mermer, “Devletin durumu böyle olunca bir şey diyemiyoruz. Ancak bizleri de etkiliyor. Bunların önüne çalışarak geçeceğiz. 1 saat daha fazla çalışacağız, yoksa olmaz” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 04:45

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