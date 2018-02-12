Samandağlı çiftçiler: Bu yıl dibe vurduk

Hatay Samandağ'daki çiftçiler Suriye’de süren savaş yüzünden borç içinde yüzdüklerini ifade ederek kan ağlıyor.

Nurhan KUZU

Suriye’de süren savaştan en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’ın Samandağ ilçesinde çiftçiler kan ağlıyor. Borç içinde yüzdüklerini söyleyen çiftçiler, her geçen yıl bir önceki yılı arar hale geldiklerini belirtiyor.

Tek geçim kaynağının tarlaya ektiği baklagiller ve yeşillik olduğunu söyleyen Gülay Elmas adlı çiftçi, tarlalarda çok zor şartlar altında üretim yaptıklarını belirtti. Borç içinde olduklarını söyleyen Elmas, şunları söyledi: “10 yıldır bu işi yapıyorum. Sabahtan akşama kadar tarlada çalışıyorum. Fakat karşılığı yok. Özellikle son 2 yılda onlarca dönüm ekmemize rağmen ektiklerimizden hiç para alamıyoruz. İlk senelerde maydanoz demetini 1,5 TL satarken, bu sene 20 kuruştan bile sattığımız oluyor. İlaç ve mazota gelen zamlarla birlikte belimiz iyice büküldü. Borç içinde çırpındıkça batıyoruz. Bu gidişle günün birinde bırakmak zorundayız.”

Borcu borçla kapatmaya çalıştıklarını ifade eden İbrahim Durgun adlı çiftçi ise, “Çiftçinin durumu şu an berbat durumda. 60 bin TL borcum var. 4 çocuk okutuyorum zor ayakta duruyoruz. Her geçen sene çiftçinin durumu daha da kötüye gidiyor” dedi.

Devletten herhangi bir destek almadıklarını kaydeden bir diğer çiftçi Mehmet Balıkçı da, “Burada yetiştiğimiz bir baklanın kilosu 1 TL iken, İstanbul’da 5 TL. Küçük bir ilaç şişesi 120 TL, topladığım domatesin kilosu 1 TL. Bir zirai ilaç almak için en az 150 kilo domates toplayıp satmamız gerekir. Hükümet ‘Üretin, üretin’ diyor da çiftçinin üretmesi için hiçbir imkan sağlanmıyor” diye konuştu. (Hatay/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 04:20

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